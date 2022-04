Justin Bieber se encuentra en una de sus mejores etapas a nivel profesional. Recientemente, el artista de 28 años ha vuelto a los escenarios con su ‘Justice World Tour’, la gira mundial dedicada a su último proyecto discográfico y que tantas alegrías le ha dado. Pero, no ha sido lo único que ha querido hacer estos días.

Tal y como se ha podido saber, el canadiense se ha asociado a ‘BetterHelp’, una plataforma en línea de terapia, con la que dará acceso gratuito a sus fans y a las 250 personas que conforman su equipo durante el tour que está realizando. Una iniciativa que ha sido muy agradecida y aplaudida por el público y con la que Bieber pretende ayudar y concienciar sobre la importancia de la salud mental.

