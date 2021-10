Justin Bieber se posiciona en cabeza de los ‘MTV EMAs’, que tendrán lugar el próximo 14 de noviembre en Budapest, Hungría. Concretamente, estos premios se celebrarán en el recinto Arena Deportiva László Papp, un lugar que acogerá por primera vez estos prestigiosos premios de la música.

Tras la ceremonia telemática que tuvo lugar en 2020 debido a la pandemia del Coronavirus, este año los premios volverán a celebrarse con cierta normalidad. De esta forma, acudirán los artistas al recinto, actuarán y serán ellos mismos los que entreguen los premios de la ceremonia.

Además, volverá a haber público en las gradas y los artistas pasarán por el photocall, tal y cómo ocurrió durante la última gala presencial, celebrada en Sevilla el 2 de noviembre de 2019, donde Rosalía fue una de las artistas más aclamadas.

Por otra parte, la ceremonia de los próximos MTV EMA tendrá lugar el próximo 14 de noviembre y se retransmitirá en directo a partir de las 21:00 horas. Además, se podrá seguir a través del canal oficial de MTV.

Justin Bieber es el artista que acumula el mayor número de nominaciones de los premios, siendo candidato a posicionarse como ganador en 8 candidaturas. El artista está seguido de Doja Cat y Lil Nas X, que cuentan con 6 nominaciones, y de Ed Sheeran, Olivia Rodrigo y The Kid Laroi, que poseen cada uno de ellos 5 nominaciones.

Mientras que por otro lado, los nominados a «mejor artista español», son Aitana, Ana Mena, C. Tangana, Colectivo Da Silva o Pablo Alborán. La sorpresa ha llegado con Rosalía, que competirá en la categoría de «mejor artista latino», compartiendo categoría con artistas de la talla de Bad Bunny, J Balvin o su pareja, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro.

Who will win #MTVEMA ✨Best Artist ✨ of the year?! 👀 It’s up to YOU to decide, so make sure to cast your vote at 👉https://t.co/y6i2iDPOjo

⭐ @DojaCat

⭐ @edsheeran

⭐ @justinbieber

⭐ @ladygaga

⭐ @LilNasX

⭐ @theweeknd pic.twitter.com/Ps0o8vJ9gl

