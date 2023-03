Justin Bieber comparte un nuevo parte de salud tras la parálisis que sufrió en su rostro

Han pasado nueve meses desde que Justin Bieber reveló que sufre parálisis facial parcial debido al síndrome de Ramsay Hunt. El verano pasado, el artista canadiense publicó en sus redes sociales un vídeo con el que alarmaba sus fans, no obstante, parece que se está recuperando bien.

El artista canadiense ha compartido un video en sus historias de Instagram este miércoles 15 de marzo, en el que muestra los avances de la recuperación de patología que sufre. Al final del vídeo, la superestrella sonríe de oreja a oreja, demostrando que ha recuperado la movilidad en su rostro.

El síndrome de Ramsay Hunt puede causar una erupción dolorosa, así como parálisis y pérdida de la audición, siendo causado por el mismo virus que causa la varicela, no obstante, un tratamiento rápido puede reducir el riesgo de complicaciones.

justin bieber’s smile is my favorite thing in the whole world pic.twitter.com/ZHcoWePilB

— ᵍ (@journavhl) March 15, 2023