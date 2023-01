Justin Bieber vende los derechos de todo su catálogo musical por esta millonaria cifra

Justin Bieber ha tomado una importante decisión en su carrera musical. El artista canadiense ha decidido vender todos los derechos de su música, que hasta ahora estaban recogidos por la compañía Universal Music, a Hipgnosis Songs Capital.

El acuerdo entre el artista y la empresa de gestión de canciones y propiedad musical se venía rumoreando desde hacía semanas, no obstante, fue este martes cuando se ha confirmado la noticia. De esta forma, Justin Bieber ha vendido toda su música a esta empresa por valor de 200 millones de dólares (unos 183 millones de euros).

Fuentes cercanas al artista han asegurado a la revista estadounidense Variety que, a pesar de que el canadiense haya cambiado de discográfica, sus canciones seguirán siendo administradas por Universal Music, aunque sus derechos ya no le pertenecen.

Hipgnosis Songs Capital has closed its deal to buy 100% of Justin Bieber’s publishing, as well as his artist royalties from his master recordings and neighboring rights, Hipgnosis has confirmed. #BillboardNews pic.twitter.com/oCDkphDrdr

— billboard (@billboard) January 25, 2023