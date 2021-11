La relación de Hailey Baldwin y Justin Bieber ha pasado por todas las fases posibles. Tuvieron muchas idas y venidas, no obstante, desde su paso por el altar, ambos se han convertido en una de las parejas más estables y consolidadas de Hollywood.

Hailey Baldwin ha sido la pareja más formal del artista canadiense desde su mediática relación con Selena Gomez. La modelo se ha convertido en el pilar fundamental de la vida de Justin Bieber, siendo la persona que consiguió que el artista cerrase para siempre el capítulo más oscuro de su vida.

No obstante, mucho antes de ser su pareja, y cuando el artista canadiense aún mantenía una relación con la ex chica Disney, Hailey se declaraba abiertamente fan de ‘Jelena’, es decir, de la pareja que por aquel entonces formaba su actual marido, Justin Bieber y Selena Gomez.

Hace unos años, este hecho fue muy sonado, después de que salieran a la luz unos mensajes que la propia modelo había escrito en su cuenta de Twitter en el año 2011. Unos mensajes tras los cuales, desactivó su perfil en la red social, debido al revuelo mediático que generaron.

No obstante, cuando decidió desactivar su cuenta, los mensajes ya se habían vuelto virales, y como el pasado siempre vuelve, esta misma semana han vuelto a salir a la luz los mensajes que Hailey Baldwin escribía sobre ‘Jelena’.

Los mensajes, escritos cuando tan solo tenía 15 años y de los que probablemente a día de hoy se arrepienta profundamente, también dan parte de lo fan que era la modelo en aquel momento del artista canadiense y de su pareja, Selena Gomez.

“Me da igual lo que todo el mundo diga, ¡pero Justin Bieber y Selena Gomez son juntos la definición de sueño adolescente!”, se puede leer en uno de los mensajes. “Soy 100% del equipo Jelena”, se lee en otro de los mensajes que ahora han vuelto a ver la luz.

1. after some appearances of jelena, hailey baldwin began to show support for the relationship of the two, and even published tweets mentioning selena pic.twitter.com/XdCWmHFnyM

— selena’s gf (@hkvogue) January 9, 2020