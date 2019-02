‘Juego de Tronos’: ¿Por qué esa cara de felicidad, Arya Stark?

Arya Stark es la protagonista del último "teaser" de 'Juego de Tronos' La octava y última temporada de 'Juego de Tronos' se estrena el próximo 14 de abril

HBO no nos está regalando escenarios demasiado grandes sobre los que teorizar, pero con el paso del tiempo hemos aprendido a sacar jugo de detalles muy pequeños. El último teaser de ‘Juego de Tronos’, que casi no podríamos ni considerarlo como tal porque no han sido más que seis segundos, es el ejemplo de esto mismo.

En un adelanto de lo que está por venir en la plataforma en este 2019, HBO se ha animado a darnos un poquito más de ‘Juego de Tronos’. “Un poquito” significa literalmente muy poco, pero podemos trabajar con ello. ¿Qué vemos en estos escasos segundos compartidos en los últimos días?

Vemos a Arya Stark mirando hacia el cielo. Vemos un dragón surcando este, encima de un ejército que se prepara para la guerra. A partir de estos hechos, comienzan las teorías. Como siempre cuando se trata de ‘Juego de Tronos’, no han sido pocas. Y seguramente con alguna de ellas estemos en lo cierto.

La reacción de Arya Stark al ver ese dragón dista mucho de las reacciones de otros personajes al ver a una de estas criaturas por primera vez. No nos extraña que sea así, pues Arya siempre ha demostrado un interés muy grande por los dragones. Su emoción y su ilusión son lógicas.

Ahora bien, es posible que esta no sea la primera vez, y en este caso entran varias teorías. Puede que Arya no esté viendo un simple dragón en el cielo: puede que esté viendo un dragón que, además, está siendo montado por una persona que aprecia. ¿Por ejemplo…?

Por ejemplo, Jon Snow. La relación entre Jon y Arya ha sido una de las más cercanas, sinceras y auténticas que hemos visto en ‘Juego de Tronos’, y no podemos imaginar lo que significaría para ella ver a una de las personas que más quiere y admira montando una criatura que siempre le ha fascinado, abrazando además su destino (porque Jon Snow es, como sabéis, un Targaryen) y liderando el ejército contra los Caminantes Blancos. Es una de las teorías más extendidas y compartidas en las últimas horas. ¿Qué pensáis?

La octava y última temporada de ‘Juego de Tronos’ se estrena el próximo 14 de abril.