Juanes confiesa la historia que hay detrás de ‘Mayo’, su canción

El pasado miércoles 28 de junio Juanes estrenaba el videoclip oficial de Mayo, canción que forma parte de su último álbum titulado Vida Cotidiana. El artista ha decidido desvelar él mismo el emotivo significado detrás del videoclip y de la letra de la canción.

Dirige el videoclip Mccalle, rostro que también se encuentra detrás de otros trabajos audiovisuales que forman parte del mismo disco. En esta ocasión deciden contar una historia real desde una perspectiva única. El propio cantante se viste de conductor de ambulancia con su propio uniforme de las fuerzas de seguridad para ayudar a la gente. El video refleja la visión de su país, Colombia, durante los pasados años de oscuridad y disturbios.

En su perfil oficial de Instagram el propio Juanes ha colgado un video en el que se sienta cara a cara con la cámara para hablar de lo que significa este tema para él. “Mayo es una canción inspirada en lo que pasó en Colombia en el año 2019, 2020, 2021 en donde había mucha frustración. Había mucha confusión mucho dolor de diferentes partes de la sociedad”, narra el artista. “Ver cómo la policía atacaba a la gente, a los jóvenes… En momentos policías que estaban rodeados por una cantidad de gente que estaban tirando piedra, aquello fue muy fuerte”, recuerda sobre lo que él mismo vivió de los disturbios.

“A mí eso me impactó mucho, pero sobre todo me dolió porque me duele Colombia, me importa”, explica el intérprete con gran determinación. Y no es para menos, ya que al fin y al cabo esta canción también trata sobre el amor a su país por encima de todos los conflictos. “En esta canción hablo un poco de ese sentimiento de ver cómo esa paz que todos habíamos anhelado se iba desvaneciendo”, revela Juanes. Colombia ha sido un país marcado por el conflicto, pero con ansias de seguir adelante.

Por último, añade: “Siento que esta canción pues marca ese momento de frustración, pero también de esperanza porque los cambios también traen esperanza de alguna manera. Eso es Mayo para mí”. Esta esperanza también se ve reflejada en el videoclip de manera que prácticamente todo él se desarrolla en colores fríos y oscuros, pero termina con una joven dando a luz a una nueva vida y un destello de luz que lo envuelve todo.