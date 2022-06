Juan del Val desvela la traumática experiencia en la final de la Champions

Juan del Val se ha sentado en ‘El Hormiguero’ para contar su dramática experiencia en la final de la Champions League. El colaborador del programa fue testigo de varios de los incidentes que se produjeron en los alrededores del estadio.

Los disturbios fueron provocados por diversos grupos organizados que se dedicaron a robar y a atacar masivamente a los aficionados de ambos equipos. Entre la multitud, se encontraba el guionista, quien acudió al partido entre el Real Madrid y el Liverpool con uno de sus hijos. El periodista ha expresado que sintió verdadero miedo y asegura que la situación “era como estar esquivando balas”.

«Estuve en el partido, disfruté mucho», comenzó explicando el colaborador al inicio de la tertulia en ‘El Hormiguero’ junto a sus compañeros Miguel Lago, María Dabán y Rubén Amón. «En la entrada no tuve ningún problema de seguridad porque quise entrar muy pronto. Luego, a la salida del partido, lo pasé verdaderamente mal», prosiguió Juan del Val.

Tal y como ha contado el escritor, tuvo que atravesar un kilómetro y medio de disturbios para poder llegar al autobús que le llevaba a él y a su familia al aeropuerto. «En ese trayecto iba con mi hijo. Yo no soy de pasar miedo, pero en ese trayecto pasé muchísimo miedo. Era como estar esquivando balas permanentemente. Era un peligro constante. Ibas caminando y veías un atraco a cada paso que dabas», asegura el guionista.

«Es verdad que a mí no me pasó nada, salvo el enorme miedo que pasé. Pero cuando llegué al autobús vi cosas muy desagradables. Por ejemplo, a un chaval le habían quitado el reloj, a otro la cadena… Un chico salió del partido y se escondió en un hotel que había allí y no salió. Le dio tanto pánico salir que perdió el autobús y con ello el vuelo. Fue un momento muy desagradable», explica el periodista.

Además, Juan del Val desmintió la versión del gobierno francés que echó la culpa de estos incidentes a los hinchas ingleses. «Toda la inseguridad que se vivió tenía que ver con la gente local de Saint Denis. No hay que ser un experto en seguridad para entender lo malísimamente mal que se hizo. Era la selva, era estar esquivando permanentemente el peligro», concluyó el colaborador.