El presentador del programa El Chiringuito de Jugones se ha pasado por los micrófonos de Club 113, el podcast que presentan los streamers e influencer Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb. En este se habló de muchísimas cosas con el presentador del grupo Atresmedia, por ejemplo, se tocó el tema de las diferencias entre la televisión y Twitch, conversación que ha tenido en más de una ocasión el periodista catalán.

Sin ir más lejos durante el programa que protagonizó en The Wild Project o recientemente en RTVE Playz. Una de las cosas que sin duda más sorprendió a los oyentes de este podcast fue que Josep Pedrerol se mostró totalmente en contra de participar en un concurso como Pasapalabra.

NUEVO PROGRAMA TV vs Twitch, el futuro del periodismo y Mbappé hizo ghosting a Florentino. Episodio #17 con @jpedrerol. 📬 https://t.co/J84YuCqJIC… pic.twitter.com/Iz0rZRuxnV — Club 113 (@Club113) June 28, 2022

En sus palabras: «A mí los concursos me cabrean mucho, no voy a ningún concurso. Pasapalabra me lo han pedido muchas veces y no voy. Hay preguntas de todo tipo y quizás te toca cine y no te lo has preparado suficiente. Hay que tener una preparación inmensa. Hay gente a la que se le da muy bien esto, pero yo no quiero ir, me han insistido mucho y no quiero ir, haría el ridículo. No sabría ninguna». De esta manera Pedrerol zanjó definitivamente la posibilidad de acudir al programa que presenta en la actualidad Roberto Leal.

El periodista de Barcelona es un personaje del antiguo periodismo deportivo atípico ya que le gusta muchísimo colaborar con personas que se desenvuelven en plataformas como Twitch o YouTube; a diferencia de Juanma Castaño, Josep Pedrerol no solamente apoya a las nuevas generaciones de creación de contenido, sino que las impulsa con su presencia en sus espacios. Ya ha participado en The Wild Project, Fuera caretas, el canal de Ibai Llanos y Club 113 entre otros. Además ha impulsado que su programa El Chiringuito de Jugones emita sus programas a través de Twitch.