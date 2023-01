Jorge Pérez toma una drástica y definitiva decisión sobre su futuro en televisión

Meses después de la polémica generada acerca de la noche de tonteo que vivieron Jorge Pérez junto a Alba Carrillo en la fiesta de la productora Unicorn, el ex guardia civil se tomaba unas vacaciones de Navidad en el norte de España junto a su familia, con el fin de alejarse de todo lo relacionado con el mundo televisivo. El colaborador del programa Fiesta había asegurado su regreso al programa el pasado domingo 8 de enero, sin embargo, en el último momento, daba un paso atrás y no se presentó.

Jorge Pérez amenazaba hace tiempo con su decisión de llevar a juicio a todas las personas que habían dado información sobre lo que ocurrió aquella noche. El colaborador lejos de pedir perdón a su mujer Alicia Peña, decidía tomar la vía legal y denunciar a muchos de sus compañeros de Mediaset, o así se lo anunció hace unos días mediante un burofax que llegaba en directo a María Patiño, Kiko Matamoros o Miguel Frigenti, entre otros, aunque no tuvo mucho éxito.

Jorge Pérez y Alicia Peña toman nuevas medidas. Fuente: Telecinco pic.twitter.com/vsmcHUYPsJ — Show España (@ShowEspana) January 3, 2023

El periodista y colaborador de Fiesta, Saúl Ortiz, no se iba a quedar de brazos cruzados y decidió indagar en lo que había pasado para que éste se ausentara, minutos antes de finalizar el programa, este comunicaba las razones: “Estaba previsto que Jorge Pérez reapareciera en Fiesta, de hecho, tenía previsto acudir este fin de semana, pero finalmente y asesorado por sus abogados en última instancia, ha decidido refugiarse en su familia y olvidarse de la televisión y de todo este asunto”, expresaba.

“No es una decisión fácil para él, pero ha decidido seguir el consejo de sus abogados y cuidar y proteger lo que él más quiere, su mujer y sus hijos”, comentaba el periodista. Una decisión que no ha gustado nada en el programa, aunque han llegado a entender, pues después de todo lo sucedido no tiene ganas de volver a ser criticado e iniciar nuevas polémicas en torno a su imagen: “A nivel profesional me ha fastidiado porque yo quería entrevistarlo y además, tengo ganas de verlo. A nivel personal le entiendo perfectamente”, explicaba Emma García.