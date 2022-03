Jorge Javier Vázquez se queda sin palabras ante una inesperada respuesta de Adela González. El presentador no supo que decir ante el argumento de la nueva colaboradora de ‘Sálvame’.

El programa de Telecinco continúa hablado y especulando sobre el supuesto video de la infidelidad de Kiko Rivera. En este momento, estaban poniendo el foco en si el vídeo fue grabado cuando el Dj estaba con su actual pareja, Irene Rosales.

Ante este hecho, Jorge Javier Vázquez recurrió a Adela González, la nueva colaboradora de ‘Sálvame’ que se encarga de esclarecer los temas más complejos que se plantean. El catalán realizó sobre este asunto una pregunta no muy oportuna y que su compañera cortó antes de que la finalizara.

«¿Se entiende que podría ser menos deslealtad cuando la persona está embarazada…?», empezaba diciendo el presentador antes de que fuera cortado en seco. «No. Nunca, jamás en la vida. Si estás con una persona que está embarazada la tienes que cuidar, querer, mimar y todo lo demás. No por estar gorda, enorme e hinchada, te vas con otra persona que te viene más a mano, pues no. Esa es mi opinión», respondía de forma contundente la periodista.

Jorge Javier Vázquez se quedaba mudo y tan solo dijo «que no lo sé, yo solo pregunto», dando el paso a Carmen Alcayde. «Hay muchos casos en los que una pareja en la que ella está embarazada, no por la presión de ser padre, eso me parece de ser un niñato, pero sí porque a lo mejor ella no está tan fogosa o no quieres tanto tema y el otro sigue igual de fogoso… pues buscas donde no hay», comentó la tertuliana.

Varios compañeros condenaron las palabras de la colaboradora entre los que estaban Kiko Hernández y María Patiño. Sin embargo, la ex presentadora de ‘¡Aquí hay tomate!’ quiso aclarar sus palabras. «Yo solo digo que existe, no digo que esté bien. Conozco personas que lo han hecho. Es machista y horrible, sí. Yo tengo tres hijos y si me lo hacen me muero».