Jorge Javier Vázquez habla sobre el posible fin de ‘Sálvame’

No cesa de salir a la luz el controvertido tema sobre si Sálvame dejará de emitirse para siempre o no. La crisis de audiencia del programa es una de las principales razones de etas sospechas, los despistes de Jorge Javier Vázquez jugando con el público acompañado por los numerosos rumores hacen sospechar sobre la posible cancelación del programa. Sin embargo, de momento no hay ningún cambio y Sálvame sigue ocupando muchas horas de las parrillas de Mediaset.

Jorge Javier ha querido jugar con la audiencia y comentar que haría con su vida si el programa se acabara y dejara de ser presentador: “Creo que me gustaría pasar días en casa, ordenando muebles, armarios, desprendiéndome de todas aquellas cosas que ocupan espacios innecesarios. Yo ya he empezado con los CD y DVD”, escribía en su columna de la revista Lecturas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)



“Entre mis sueños más recurrentes está el de coger un billete de avión sin fecha de regreso. Viajar muy ligero de equipaje a un lugar de playa. Tener la oportunidad de moverme de un lugar a otro en autobús, en tren. No pensar. No hacer planes. No hacer nada. Pero nada de nada”, comenzaba escribiendo sobre una segunda opción que podría realizar si finalmente se cancela la emisión.

La tercera cosa que haría Jorge Javier Vázquez sería: “Una vez ordenada la casa, seguiría viviendo. Sin más, a ver si os pensáis que la gente que trabajamos en la tele tenemos un chip especial en la cabeza que nos hace ver con mayor claridad nuestra existencia”, bromeaba el catalán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)



“Me preguntan por su fin, cuando el programa sigue liderando las tardes, especulan con mi futuro en la cadena, cuando nadie me ha dicho que no vaya a presentar Supervivientes, sino todo lo contrario. Ya no me volváis a preguntar más porque además, tengo un contrato de larga duración con la cadena y en el peor de los casos, seguro que me encuentran como estatua en los pasillos del edificio”.