El pasado martes 18 de enero, Jorge Javier Vázquez se encargó de presentar el programa ‘Sálvame’. En un momento dado, tras unas declaraciones de Rocío Flores a los compañeros de ‘Europa Press’, el catalán no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más contundente con la hija de Rocío Carrasco.

Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez decidió referirse a Antonio David Flores como “El Penas”, de ahí que la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ asegurarse que «¡pena me da él a mí!». Una frase que, como era de esperar, no ha sentado para nada bien al presentador, por lo que quiso responder en directo desde ‘Sálvame’.

“Yo te voy a decir algo. Yo he tenido problemas con el peso, ve que ella tiene la misma mala leche de los que estamos siempre a dieta”, comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez. “Para lo joven que eres, eres muy chunga. Trabajas en la tele por ser la nieta de Rocío Jurado y la hija de Rocío Carrasco, no por ser la hija ‘del Penas’”, recordó. “A ver, guapa, que yo no te dé pena. A mí no me va mal en la vida”, puntualizó.

Lejos de que todo quede ahí, Jorge Javier Vázquez fue mucho más allá: “Pena me daría a mí tener un padre tan miserable como el tuyo. Te tiene a ti trabajando, intentando justificar la vida que él hace, haciéndote pasar por un bochorno tremendo. Yo a la gente que quiero, la protejo”, aseguró.

Por si fuera poco, recordó a la hija de Rocío Carrasco que “soy el presentador estrella de la cadena, tengo una obra de teatro en Madrid de miércoles a domingo en el Reina Victoria… Yo a tu edad ya había hecho una carrera pero, sinceramente, yo lo único que conozco de ti son los filtros que usas en Instagram”. Tirando de esa contundencia que le caracteriza, Jorge Javier Vázquez continuó atacando a la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’:

“Se os llena la boca de hablar de la familia… A mí me parece que tú, que estás continuamente diciendo a tu madre que llame a tu hermano, nunca dejaría que mi hermano se fuera con la mujer de mi padre. Estaría conmigo”, sentenció. Unas palabras con las que sus compañeros se quedaron sin palabras, sino con las que el presentador pretendía dar por zanjada su guerra con Rocío Flores.