Jordi Cruz (‘MasterChef’) sorprende a sus seguidores: «Estoy jodido, pero nadie me pregunta»

La nueva edición de MasterChef arrancó hace tan solo unos días en La 1 de Televisión Española. Debido a ello todo el equipo, entre los que se encuentra Jordi Cruz, está en plena promoción del talent culinario. Al fin y al cabo, esta decimosegunda edición promete marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

El chef abandonó, momentáneamente, las cocinas para dar una de sus entrevistas más sinceras. Un encuentro donde habló en primicia de cómo se siente tras haber perdido una estrella Michelin. «Este año nos han quitado una estrella de las seis. ¿Te puedes creer aún no ha venido nadie y me ha dicho ‘cómo estás’?», comentó.

Mara Torres, en la entrevista del chef para Cadena SER, procedió a preguntarle por su estado de ánimo actual: «Mal, porque ya no eres tú, es un equipo que lo está haciendo muy bien, y de repente te dicen ‘aquí te has relajado’. No puedes decir que es injusto porque sin duda si te la han quitado es por algo», reflexiona. Una situación que lo ha dejado completamente destrozado, pues se siente mal por «no llegar» o «no poder estar» con su equipo de cocinas.

«Te genera una inseguridad que hasta ahora no tenía, lo tenía todo controladísimo con una seguridad pasmosa. Y este año, que es el primero que me empieza a azotar los dolores físicos del estrés, la ansiedad me está pegando fuerte…», afirmó. Unas palabras con las que Jordi Cruz ha dejado claro que no está pasando por su mejor momento.

«Que la gente dé por supuesto que sales por la tele, eres un soberbio, eres un idiota», comentó. A la pregunta de cuáles fueron las consecuencias de perder una estrella, el chef fue honesto. «Tú no sabes lo que fue este año…», comenzó diciendo.

¿Cómo fue el día en el que le dijeron a Jordi Cruz que perdía una estrella Michelin?

La entrevista fue transcurriendo y el miembro del jurado de MasterChef no dudó en confesar cómo fue el terrible día en el que le dijeron que le habían quitado la estrella. De esta manera, el cocinero cuenta que todo el equipo del restaurante estaba ilusionado porque creían que serían ganadores de una nueva estrella. De hecho, querían asistir a la próxima gala de premios.

Sin embargo, y desafortunadamente, todo cambió con una llamada. «Me llaman el día de antes… ‘oye vais a perder una estrella’. Hay que llamar al equipo, decirles ‘no vais a ir a la gala porque hemos perdido una estrella’. El plof es máximo», revela. «Te sientes tan impotente», admite.

Asimismo, Cruz explica que, con tantas grabaciones para el programa de TVE y sus compromisos laborales, el restaurante es a lo que «menos llega». Una situación muy compleja que lo tiene completamente desbordado, pues su restaurante siempre ha sido su mayor sueño.