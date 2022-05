John Legend presenta ‘Dope’, el primer single de su nuevo disco

John Legend ha vuelto por lo todo lo alto. El artista ha lanzado por sorpresa el primer adelanto de su nuevo disco, una canción titulada ‘Dope’, con la que ha compartido con sus seguidores una pincelada de lo que será su próximo proyecto discográfico.

Además, el artista no está solo en esta canción. John Legend y el rapero JID han unido fuerzas para este nuevo himno de verano, que ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales, posicionándose rápidamente en los primeros puestos de las listas de éxitos.

Producida por Ian Kirkpatrick y Ryan Tedder, ‘Dope’ es una canción en la que a través de su letra, Legend explica que está completamente enganchado a una mujer muy especial. Una canción con un ritmo y una melodía muy diferentes a lo que nos tiene acostumbrados, pero que igualmente se ha convertido en un éxito.

Another hit from @johnlegend is here and it’s DOPE!

Listen to his new single, feat. @JIDsv now.

↳ https://t.co/Putl6z2rN0 pic.twitter.com/HSm0B3LQv1

— Universal Music Group (@UMG) May 18, 2022