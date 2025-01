Joaquín Sánchez confiesa el problema de salud que tuvo su hija durante la grabación del documental

El Hormiguero arranca una nueva semana con la visita de Joaquín Sánchez, el ex futbolista del Real Betis Balompié, y toda su familia. En la mesa se han sentado también Susana Saborido, su mujer, y sus hijas Daniela y Salma, que se han enfrentado por primera vez a una entrevista en directo, algo nuevo para ellas, ya que hasta ahora solo habían aparecido en algunos momentos en los programas de su padre. Esta vez ellas son también protagonistas, puesto que forman parte de El capitán en América, el programa que cuenta el viaje de toda la familia Sánchez Saborido por Estados Unidos, una aventura que vivieron en una autocaravana recorriendo la conocida Ruta 66.

Aunque los espectadores podrán ver a partir del miércoles 15 de enero programas llenos de humor y risas, como suele ser habitual con ellos, lo cierto es que Salma, la hija pequeña, tuvo algunos momentos que no fueron tan buenos. Su primer percance llegó cuando se encontraban en el desierto Monument valley, un lugar muy cálido que le jugó una mala pasada. Tanto Joaquín como Susana recordaron el momento con gran preocupación, aunque por suerte aquello quedó en un susto. «Me empecé a marear y yo pensé en que me agarrara mi padre y le pedí que me comprara un refresco. No me llega a agarrar…», ha recordado todavía con preocupación. Lo cierto es que ese mareo llegó en un momento completamente inoportuno, ya que ocurrió cuando se encontraban en el peor lugar posible. «La estaríamos enterrando. Se desmayó al filo de un precipicio. Había unos metros», ha explicado Joaquín. Es comprensible lo que pasó debido a que se trata de un lugar en el que se llegan a alcanzar los 50 grados.

Pero Salma no fue la única en tener problemas de salud durante la grabación de este programa, ya que su madre también sufrió durante el viaje. Susana también aguantó lo suyo, aunque su marido también sufrió las consecuencias por intentar cuidar de ella con toda su buena intención.

«El primer día que salimos de viaje me dolía un poquito el ojo. Qué lástima de mí», ha comenzado explicando la influencer antes de contar la conjuntivitis que estuvo padeciendo. Todo comenzó cuando, al llegar a Las Vegas, Joaquín Sánchez también comenzó a sentir molestias: «Me levanté con el ojo lacrimógeno y ella decía que no había tenido cuidado».

La colaboradora de El show de Bertín ha dado más detalles: «Una noche tuve una pesadilla y le dije que durmiera conmigo y se lo pegué. No sé lo que era, pero se me hinchó toda la cara. Fui al médico y me midieron la tensión y no le podía decir nada porque no hablo inglés».

Pese a los problemas de salud, la pareja llegó a Las Vegas con la intención de volver a casarse en una ceremonia al más puro estilo de la ciudad de los casinos. Como si de una película se tratase, el ahora accionista del Betis le pidió matrimonio de nuevo a su mujer, algo que terminó en una boda exprés que solo duró 15 minutos, pero en la que pudieron tener a sus dos hijas como testigos.

Pero no todo ha sido bonito, ya que Susana le ha reprochado que no fue tan claro en su petición: «Me dijiste que me volviera a casar contigo, pero no me dijiste lo enamorado que habías estado de mí durante tantos años». «Te lo dije en la boda que me harté de llorar con el ojo cagado», ha respondido Joaquín Sánchez, recordando que a la ceremonia llegó con un ojo mal por culpa de la conjuntivitis que le contagió su mujer.