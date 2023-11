‘Joaquín el Novato’: Los Javis cuentan toda la verdad sobre su boda

El pasado jueves, Los Javis pasaron por el programa de Joaquín, el novato donde hablaron de varios temas de su vida y el futbolista no dudó en preguntar por su vida personal. Entre alguno de estos temas, les preguntó a la pareja de directores por el misterio alrededor de su boda.

Y es que en el evento de presentación de su película La llamada, Javier Ambrossi le pidió matrimonio al actor, pero, desde entonces, no ha habido noticias de boda. «Esto se ha hablado muchas veces. Él me lo propuso en el estreno de La llamada, pero, ¿tú sabes lo que la gente espera de la boda de Los Javis? Yo eso ahora no lo puedo dar», aclaraba el actor de Física o Química.

La pareja declaró en el programa del exjugador del Real Betis que no ha habido boda, y que, de momento, no lo planean, ya que están centrados al completo en su trabajo. «Es que no tengo tiempo de celebrar nuestra boda. Tiene que ser algo muy grande», declaraba Javier Calvo. Comentaban que en el momento de la pedida de mano les apetecía dar ese paso, pero que aparecieron otro tipo de compromisos.

El presentador también les preguntó cómo lograban compaginar su trabajo con su vida como pareja, ya que Los Javis llevan 12 años compartiendo esta experiencia juntos. «En tantos años, te planteas cosas diferentes, te vienen a la mente muchos pensamientos, pero siempre nos permitimos volver», decía Ambrossi.

Javier Calvo y Javier Ambrossi desmienten estar casados: “¿Tú sabes lo que se espera la gente de la boda de Los Javis?”. 😂 Revive el momento: https://t.co/EMn6AxtiQl #NovatoLosJavis — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) November 16, 2023

El andaluz dio por zanjado el tema de la boda de la pareja diciendo: «No hay boda de Los Javis, que se entere todo el mundo. Hay cosas más importantes ahora mismo, como, por ejemplo, que yo saque una serie».