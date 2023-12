Jesús Vázquez, entre lágrimas, recuerda a su madre: «Cuando veo una foto de ella, me derrumbo»

Hace tan solo unas semanas la audiencia fue testigo de una de las últimas apuestas de Mediaset España. Presentada bajo el título de Desnudas por la vida, los espectadores han tenido la oportunidad de disfrutar de un programa muy diferente a lo visto hasta ahora en televisión. Una apuesta de lo más acertada que ha contado con Jesús Vázquez como presentador del formato.

El pasado 13 de diciembre Desnudas por la vida emitió su último programa, por lo que las emociones estuvieron a flor de piel. De esta manera, se pudo ver cómo las chicas mostraron una foto de cuando eran pequeñas. Un momento muy personal al que se unió el presentador.

👗 ¡#DesnudasPorLaVida llega a su último programa! 🪩 Las últimas participantes, después de afrontar todo tipo de desafíos, se suben al escenario para dar lo mejor de ellas. 📺 No te lo pierdas mañana a las 22:50h en @telecincoes#SecuoyaStudios #Unscripted #Docureality pic.twitter.com/MQEjhy0Z8L — Secuoya Studios (@SecuoyaStudios) December 12, 2023

«Le he dicho a mi marido que me mandara una», explicó Jesús Vázquez. «Es con mi madre en Galicia», señaló. Unas palabras que estuvieron cargadas de sentimiento y por las que el comunicador no pudo evitar venirse abajo. Completamente emocionado y entre lágrimas, el gallego intentó no hablar mucho del tema.

Sin embargo, dejó sus miedos y penas a un lado y continuó hablando de la fotografía. «Cuando pierdes a un ser querido es muy difícil superarlo», agregó respecto al fallecimiento de su madre. «Mi madre murió hace muchísimos años y siempre pienso que lo he superado, pero cuando veo una foto de ella me derrumbo», admitió.

Decir adiós a una persona a la que quieres es algo para lo que nadie está preparado, pero tan solo queda aprender a vivir con dicha ausencia. «Lo que más rabia me da es que no haya visto lo feliz que soy ni haya conocido a Roberto (su marido)», confesó. Al respecto, las chicas no dudaron en animarlo y apoyarlo.