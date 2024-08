Jeremy Jackson desvela la perturbadora práctica sexual que realizaba en ‘Los Vigilantes de la Playa’

Jeremy Jackson, con el paso de los años, se convirtió en uno de los actores más reconocidos en todo el mundo. Es más, fue considerado como una auténtica estrella infantil por el simple hecho de haber dado vida a Hobie Buchannon, hijo de Mitch Buchannon (interpretado por David Hasselhoff) en la icónica serie Los Vigilantes de la Playa. Actualmente tiene 43 años y ha sido noticia por su participación en una docuserie, que recibe el nombre de After Baywatch: Moment In The Sun. Este proyecto ha supuesto una oportunidad más que perfecta para Jeremy Jackson a la hora de hacer una serie de confesiones sobre esa etapa de su vida en la que hubo muchas luces, pero también muchas sombras. Al fin y al cabo, trabajó en Los Vigilantes de la Playa durante la etapa de su adolescencia y pubertad, algo no fue para nada fácil para él, como ha confesado.

Sobre todo porque se trataba de una serie en la que sus compañeras de trabajo aparecían en escena con bastante poca ropa, algo que para él «fue doloroso». En este documental, a cuya presentación asistieron rostros conocidos de Los Vigilantes de la Playa como son David Chokachi, Nicole Eggert, Erika Eleniak o Carmen Electra, Jeremy Jackson ha hecho una serie de confesiones que no han dejado absolutamente indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos en que, durante la grabación de la mítica serie, conseguía colarse en las caravanas de sus compañeras de rodaje con un objetivo. ¿En qué consistía? En oler sus trajes de baño, sobre todo los de la actriz Nicole Eggert que dio vida a Summer Quinn. Jackson, que empezó a trabajar en esta serie a los 10 años, desveló lo siguiente: «Digamos que he olfateado todas las vaginas de Los Vigilantes de la Playa». ¡Algo verdaderamente sorprendente e impactante!

Debemos tener en cuenta que la propia Nicole, en el mencionado proyecto, reconoció no estar tan sorprendida por la confesión que había hecho el actor de 43 años. Es más, no tardó en aplaudir el hecho de haber sido tan honesto: «Conozco muy bien a Jeremy Jackson, esto no me sorprende en absoluto». Por si fuera poco, Eggert fue más allá: «No hay nada que Jeremy pudiera decir que me asustara. Ni siquiera estoy enfadada con el Jeremy de 14 años. Quiero decir, ¿la pubertad en una serie así? Adoro al Jeremy adulto por ser honesto sobre el Jeremy de 14 años».

A pesar de todo, debemos tener en cuenta que no es la única e impactante confesión que el actor ha realizado a lo largo de estos años. De hecho, una de las más sorprendentes tuvo lugar en el año 2011. Y es que Jackson no le tembló el pulso a la hora de desvelar a Howard Stern que llegó a nada más y nada menos que a masturbarse oliendo el icónico bañador rojo de la actriz Pamela Anderson.

La vida de Jeremy Jackson, con la cárcel y las drogas como protagonistas

El actor puso punto y final a su paso por Los Vigilantes de la Playa con tan solo 18 años, coincidiendo con una de las etapas más duras de su vida. Y es que las fiestas y las drogas eran cada vez más constantes. De hecho, fueron elementos más que determinantes para hacer efectiva su salida de la mítica ficción. El intérprete de 43 años recuerda esa época como una auténtica locura: «Estaba en un estado de total descontrol. Esa droga me tenía atrapado y estaba cayendo en picado, sin duda».