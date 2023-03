Jenna Ortega se sincera sobre su decisión de rechazar ‘You 4’: “Fue muy duro”

El pasado 9 de febrero You regresó a la plataforma de Netflix para ofrecer a los espectadores la cuarta temporada de la icónica ficción protagonizada por Penn Badgley. Nuevos episodios donde el público no pudo evitar extrañar a la actriz Jenna Ortega en la trama.

Recordemos que la joven de 20 años dio vida a Ellie Alves en la serie. Por ello, y tal y como ha explicado la showrunner del drama, Sera Gamble, intentaron por todos los medios traerla de vuelta en esta nueva entrega. Un objetivo que no pudo ser por la incompatibilidad de calendarios entre Miércoles y You.

En su entrevista para Entertainment Tonight, Jenna Ortega ha confesado lo que supuso para ella el no haber podido participar en la nueva temporada de You. «Estoy devastada. Es, fácilmente, uno de los mejores sets en los que he estado nunca», aseguró. «Fue muy duro. Echo de menos a Ellie. Llevo queriendo volver a ese personaje mucho tiempo, pero estaba en Rumania rodando Miércoles,» continuó explicando.

«No podía ir y venir, con la pandemia de por medio. Además, cuando te comprometes con un proyecto así… No había forma de que funcionase», confesó. «Esa decisión me machacó. Lo intenté», agregó en la entrevista. Asimismo, Gamble admitió para IndieWire que le gustaría, a pesar de todo, seguir contando con la actriz en el futuro.

«Ha sido un placer ver a Jenna este año. Tenemos ideas para Ellie, si su calendario le permite visitarnos de nuevo», declaró. Para poder saber si la artista se reincorporará a la ficción habrá que esperar. Pero, lo que si se ha confirmado es su regreso a Miércoles con la segunda temporada de la popular serie de Tim Burton.