Jason Mraz regresa con ‘You might like it’, su esperado nuevo single

Jason Mraz ha vuelto por todo lo alto. El artista acaba de estrenar You might like it, el segundo adelanto de su próximo trabajo discográfico, bajo el título de Mystical Magical Rhythmical Radical Ride, que será el octavo álbum de estudio de su carrera en la música.

Se trata de una canción que continúa la línea llena de energía y positivismo característica de la música de Jason Mraz. Una canción que el artista ha publicado como continuación de I Feel Like Dancing, el primer sencillo publicado de su próximo disco, que vio la luz hace apenas unas semanas.

El nuevo álbum del artista estadounidense estará disponible en todas las plataformas musicales el próximo 23 de junio. Un disco que supone el esperado regreso a la música pop de Jason Mraz, que sus fans esperan desde hace muchos años.

You Might Like It • OUT NOW • Listen wherever you find your favorite sounds: https://t.co/I6E7n3Bm2r Watch the Lyric Video by Lauren Haug: https://t.co/qAzmrzAvKn pic.twitter.com/36payDCFKy — Jason MMRRRaz (@jason_mraz) March 29, 2023

Por otro lado, para este nuevo disco el artista se reunió con el productor Martin Terefe, su colaborador en el álbum We Sing. We Dance. We Steal Things, publicado 2008 que incluía canciones como I’m Yours y Lucky, convertido en un éxito a nivel mundial.

«Volvemos a estar juntos, pero no estamos donde estábamos», explica el músico estadounidense sobre esta nueva etapa en su carrera. Y añade: «Tenemos una nueva perspectiva y por ello es por lo que podemos colaborar de una nueva manera».

Además, el artista explica que: «Siento que he completado un anillo de la espiral y ahora estoy comenzando ese viaje nuevamente. Hay una sensación de constante relajación y de constante avance que es a la vez predecible pero siempre incierta», y es que su próximo álbum es el comienzo de una nueva era en su carrera. Un disco cuyo éxito está asegurado.