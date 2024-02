James Arthur: el vídeo viral del artista en una estación de Londres promocionando su nuevo álbum

James Arthur ha llegado pisando fuerte este 2024, y vaya si está sorprendiendo a todos. El cantante de 35 años se ha convertido en uno de los mayores referente musicales desde que dio sus primeros pasos en la industria musical. Pues, componga lo que componga, se convierte en un éxito absoluto en el mercado de discos y ventas.

Recientemente, el británico ha vuelto a ser noticia por su inesperada aparición en la estación de St. Pancras International. Pues, según han grabado y revelado varios pasajeros, el artista realizó una aparición sorpresa y se sentó en el mítico piano de Sir Elton John. Además, cabe señalar que este instrumento fue el que el artista regaló tras una actuación sorpresa en el 2016.

Desde que Elton John realizó dicha ofrenda a la estación, muchos han sido los artistas y valientes que se han animado a tocar algunas piezas para los viajeros. Pero, sin lugar a duda, lo que nadie se llegó a imaginar es que verían a James Arthur en directo.

De esta manera, el cantante tocó para el público el tema Say You Won’t Let Go, único sencillo con el que ha llegado a la lista Billboard Hot 100. Lejos de quedar ahí, y aprovechando el momento, también tocó para todos uno de los nuevo singles que forman parte del tracklist de su nuevo disco.

Bitter Sweet Love, su álbum, vio la luz del mundo el pasado 26 de enero. Por ello, el artista ha querido salir a la calle para deleitar al mundo con su nuevo trabajo. Asimismo, y como no podía ser de otra manera, el gesto del cantante ha revolucionado por completo las redes sociales. Pues, muchos han sido los usuarios que han querido compartir el bonito momento con el mundo.

My 5th studio album, Bitter Sweet Love is out now. Your support over the years has meant everything. Please listen and enjoy, JA x https://t.co/qYbkVMOUuy pic.twitter.com/5yTi9ZRdjD

— James Arthur (@JamesArthur23) January 26, 2024