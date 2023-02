James Arthur sorprende con una emotiva cover de ‘A Thousand Years’

James Arthur tenía una sorpresa preparada para sus fans. Con motivo del Día de San Valentín, el artista británico compartió con sus fans una emotiva cover de una de las canciones de amor más exitosas de las últimas décadas: A Thousand Years.

El músico británico, que se encuentra ultimando los detalles de su quinto álbum de estudio, había advertido a sus fans días antes de que tenía algo entre manos. Y finalmente, este 14 de febrero compartió a través de su canal de YouTube lo que había estado preparando.

Acompañado por su banda y un gran piano de cola, James Arthur se lleva la romántica canción de Christina Perri completamente a su terreno, conservando la delicadeza de la versión original, pero con la emoción y la sensibilidad única del artista británico.

A little something special for you this Valentine’shttps://t.co/DujtaRT9A9 pic.twitter.com/czLX92GNBJ

— James Arthur (@JamesArthur23) February 14, 2023