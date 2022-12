James Arthur presenta ‘Heartbeat’, una canción dedicada a su hija

James Arthur ha vuelto. El artista británico se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, y acaba de lanzar una de las canciones probablemente más especiales de su carrera. Bajo el título de Heartbeat, se trata de un tema compuesto para su hija.

El artista se acaba de convertir en padre por primera vez. Tras el lanzamiento del año pasado de una canción titulada Emily, dedicada a su futura hija, finalmente se ha convertido en padre y ha compuesto una canción a la persona que se ha convertido en el centro de su vida.

El inesperado lanzamiento de esta canción ha emocionado enormemente a los fans del artista británico, que desde el pasado viernes han hecho que Heartbeat se encuentre entre los primeros puestos de las canciones más escuchadas de Reino Unido.

I’ve got a little announcement… The amount of love I’ve felt in the past couple of weeks is crazy. It’s been incredible to see how you’ve connected with the song and related it to your own experiences, so I’ve decided I want you to have the full track. Heartbeat, out Friday. pic.twitter.com/j5J9iXU7Zo

— James Arthur (@JamesArthur23) November 29, 2022