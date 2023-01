’La isla de las tentaciones’: Naomi estalla al ver las imágenes de Adrián en la cama

La sexta edición de La isla de las tentaciones ha empezado muy fuerte, pues solo en la primera noche ya saltaron todas las alarmas en la villa de las chicas. Muchos de los chicos nada más comenzar el programa ya sentían una fuerte atracción por algunas de sus tentadoras, algo que no ha gustado nada a sus novias, en especial a Noemí quién amenazó con abandonar el programa durante la hoguera de confrontación.

Noemí es una persona con mucho carácter, mucha impulsividad, pero también con mucho sentido del humor. Esta tuvo un primer acercamiento con Napoli, su tentador favorito y con quién hasta el momento está poniendo a prueba su relación. Por otro lado, está Adrián que tiene el corazón dividido, desde el primer instante se fijó en Jennifer e incluso le regaló una camiseta suya el día de su cumpleaños en su habitación, algo que a su novia no le hizo ninguna gracia, pues antes de entrar al programa la pareja puso una norma de no dejar entrar a solteros en sus habitaciones.



Por otro lado, también sintió atracción por Keyla, modelo, actriz, cantante y primera tentadora transgénero de La isla de las tentaciones, con quién bailó, cantó e incluso acabó dándole un beso en el pecho. Pero esto no es todo, pues al final del programa Naomi fue la primera elegida para ver las imágenes de su chico en la hoguera de confrontación.

La concursante aseguraba no estar para nada preparada para enfrentarse a ese momento tan importante: “He sentido una deslealtad enorme, pues desde que me falló yo no he vuelto a confiar del todo. Aunque por otra parte si que yo me he dejado llevar con Napoli y los límites que le puse a él yo si que los estoy sobrepasando”, le comentaba a Sandra Barneda.

“Va a perder al amor de su vida y sabe que soy yo, porque todo el mundo lo sabe. Mi novio tiene 32 años y supuestamente me va a pedir matrimonio, tenemos nuestra casa, nuestros perros, nuestro coche, ¿Qué mierda estás haciendo que no tenemos 20 años?”, expresaba muy enfadada. Lo que la concursante no se esperaba era el último video que el programa tenía guardado para ella, en esta aparece Adrián dándose amor a sí mismo, ¿sus reacciones?, aquí te dejamos el video para que juzgues tu mismo.