‘La isla de las tentaciones 7’: David toma una drástica decisión con Zaira tras descubrir sus mentiras

En el episodio del pasado martes 5 de marzo de La isla de las tentaciones 7 pudimos ver como los participantes se enfrentaban a las hogueras donde se enfrentarían a las mayores tentaciones de sus parejas. Los concursantes pudieron hacerle 3 preguntas a los solteros favoritos de sus parejas para resolver sus dudas para hacer de su recta final una experiencia mucho más llevaderas.

Sin embargo, una de las tentadoras mintió en la hoguera de las solteras. Se trata de Zaira de la Morena, cuyo encuentro con María solo sirvió para enredar aún más las relaciones. Cuando la tentadora llegó a Villa Playa, quiso decirle a David que la joven malagueña no le daba importancia a su relación, al contrario de lo que ha repetido María a lo largo de todo el programa: «Me ha dicho que le da igual Arbolito porque se está dejando llevar con Álvaro».

Zaira, sobre su encuentro con María: «Me ha dicho que se está dejando llevar con Álvaro» 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones10

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/vHFyhS47M1 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 6, 2024

Además, cuando llegó a la villa la tentadora contó cuales habían sido las preguntas que María le había hecho y lo que ella respondió. Sin embargo, lo que realmente había respondido y lo que le contó a David no coincidía. No obstante, el joven albaceteño prefirió tomar precauciones cuestionando la sinceridad de su tentadora: «No me estarás mintiendo», le dijo, algo que ella, evidentemente, negó. Ahora, meses después de vivir la experiencia en República Dominicana, con la emisión del programa, David Vaquero se ha dado cuenta de que la joven le había mentido.

Es por eso que sus seguidores en Instagram le han querido preguntar si por fin se ha dado cuenta de que la tentadora le había mentido. «¿Por qué te la creíste?», le preguntaban a través de sus redes sociales. «Me lo creí porque no pensaba que me fuese a mentir de esa manera. Creo que la gente es como yo, luego me acabo llevando estos palos». Además, ha contado cómo estas mentiras le condicionaron su visión hacia su novia y le hizo creer que no e valoraba: «A raíz de eso, hago bastantes comentarios feos del tipo mi novia no me valora porque, claro, imagínate que vienen y te dicen que tu novia le ha dicho que se está dejando llevar por otro tío».

Las declaraciones de la tentadora

Zaira también aseguró que había habido un acercamiento sexual entre ellos dos, algo que David ha negado constantemente. Sin embargo, veremos si se desvela la verdad en el próximo y último programa de La isla de las tentaciones 7. Y es que en el comienzo de la hoguera final de David y María, el joven continuaba negando que eso hubiera pasado hasta que la tentadora llegó a la hoguera final con una tablet en la mano. En cuanto entró, David le preguntó si había pasado algo entre ellos dos, a lo que ella respondió «Aquí hay algo», señalando la tablet que contendría imágenes.

¡MUY FUERTE ESTE MOMENTO! 😱 Nos vemos el miércoles que viene con el resto de imágenes 🔥 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones11

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/50ZQfFCr1o — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 7, 2024

David Vaquero se ha quedado decepcionado tras su paso por La isla de las tentaciones 7 por su tentadora ahora que ya han pasado varios meses desde la grabación del programa del que estamos a punto de ver el final.