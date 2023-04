Isa Pantoja se reencuentra con Alma Bollo y Manuel Cortés: “Es incómodo para mí”

Isa Pantoja volaba hasta Honduras para reencontrarse con su pareja Asraf Beno, actual concursante de Supervivientes 2023, para darle una sorpresa. Pero, durante este viaje, aprovechó para saludar también a Adara Molinero y a sus primos Manuel Cortés y Alma Bollo. Ambos pasaron por muchos momentos de tensión a causa de las continuas peleas entre el hijo de Raquel Bollo y la pareja de Isa Pantoja.

Manuel Cortés, nada más ver a su prima, no dudó en abrazarla fuertemente, aunque suponía que el tema de Asraf iba a salir tarde o temprano: “He hablado con Alma y hemos hablado de todo, pero sobre todo del tema de Asraf y me ha dicho que ella tuvo una discusión al principio que yo lo entiendo perfectamente, pero iba a intentar apartarlo”, explicaba a su primo.

¡Cuánto amor en este reencuentro! Alma Bollo e Isa Pantoja, juntas: “He vivido muchas cosas con ella y las volvería a repetir mil y una vez” 💚 🏝 #TierraDeNadie6 https://t.co/eN0Kbwekgw — Supervivientes (@Supervivientes) April 12, 2023





Manuel Cortés trataba de exponer su punto de vista, expresando que fuera de la isla no se habían visto ni conocido nunca: “A veces por la forma de ser hay cosas que no me gustan y no me han gustado y seguramente él pensará lo mismo de mí”, comentaba.

Durante la conversación, Isa Pantoja quería que le explicara el por qué de sus continuos ataques hacia su pareja: “Entiendo tu postura y que estés dolida. No es inquina, él piensa que pienso con cosas de fuera. Te aseguro que si alguien ha tenido paciencia he sido yo, él cuando viene la cámara empieza a improvisar. Porque se ha dedicado todas las semanas a provocar por detrás para que salte”, se defendía Manuel Cortés bastante preocupado y cabizbajo.

A pesar de todo, Isa Pantoja seguía tratando de entenderle pero haciéndole ver que era su opinión, no la de nadie más, para que no creyera que era la audiencia o su entorno los que la mandaban a decirle eso tratando de desmoralizar durante su aventura: “Asraf se ha llegado a inventar que yo le miro con cara desafiante y eso es totalmente falso”, expresaba. Carlos Sobera trataba de poner una solución a este problema entre familiares pero no quedó nada claro.