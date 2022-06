Isa Pantoja, contundente con Kiko Rivera: “Es una contradicción constante”

En los últimos días, Kiko Rivera se ha convertido en uno de los protagonistas de la prensa del corazón, y todo por su nueva exclusiva para Lecturas. En ella, el DJ no tardó en cargar contra su hermano Fran Rivera: “No quiere a nadie”. Además, también tuvo unas palabras para Isa Pantoja, al asegurar que era “fría” y que, en diversos momentos, “hace teatro”.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa no ha dudado un solo segundo en responder, en su programa, a las nuevas declaraciones de Kiko Rivera en Lecturas. Y es que debemos recordar que el hijo de la tonadillera quiso aprovechar la ocasión para retar a su hermana a que volviera a hablar de su familia.

A pesar de los dardos envenenados que lanzó, Kiko Rivera está convencido de que, si pudiera hablar personalmente con su hermana, “nos fundiríamos en un abrazo, porque con ella se puede hablar”. Ante estas palabras, Isa Pantoja se mostró de lo más clara con sus compañeros de El programa de Ana Rosa.

Isa Pantoja responde tras los ataques de Kiko Rivera: «Haced como que no habéis escuchado nada»#AR16J

“Es una contradicción constante, por eso digo que no me puedo tomar en serio nada de lo que dice, pero ni yo ni nadie”, comenzó diciendo la hija de Isabel Pantoja. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: “Haced como que no habéis escuchado esto porque mañana a lo mejor dice todo lo contrario”.

Isa Pantoja, aprovechando la ocasión, quiso sincerarse aún más sobre la nueva exclusiva de Kiko Rivera: “En la propia revista se contradice él solo. Dice que quiere pedirme perdón y que se arrepiente, pero luego vuelve a hacerme esa advertencia de que mejor me quede callada”, expresó.

Debido a este tipo de situaciones y respuestas, la joven reconoce sentirse verdaderamente agotada: “Al final siempre tengo que esperar, y ahora me estoy dando mi tiempo precisamente porque no me fío”. Por si fuera poco, añadió algo más: “Sé que a lo mejor pasa cualquier cosa y cambia”. Sea como sea, ¡parece que el distanciamiento entre hermanos va a seguir siendo una realidad!