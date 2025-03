¿Ir a ‘La Velada del Año 5’ y que te paguen 1.000 euros? Cómo participar y requisitos

El mes de marzo ha llegado repleto de emociones para Ibai Llanos y sus seguidores. Tal y como contábamos hace unas horas, el streamer ha anunciado de manera oficial el nombre de los participantes que formarán parte de La Velada del Año 5. Un evento muy esperado que, debido a su buen recibimiento por parte del público, ya ha pasado a ser considerado una celebración anual. Y es que, los asistentes tienen la posibilidad de ver pelear sobre el ring a algunos de los influencers o streamers más conocidos del momento. Una batalla de boxeo para la que necesitan meses de preparación, pues el encuentro se disputa siguiendo las normas del juego. No hay contemplaciones por ser una celebridad.

El pasado 2024, la gran cita del boxeo tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabéu. Un encuentro donde 80.000 personas de todos los rincones de España acudieron para ver en acción a algunas de sus celebridades favoritas. Ahora, este 2025, el evento ha dado el salto hasta la ciudad de Sevilla. De esta manera, el próximo 26 de julio los fans podrán ver la quinta edición del formato desde un estadio diferente. Pues, en esta ocasión, el estadio de La Cartuja ha sido el seleccionado para vivir este emocionante día. Un encuentro que comenzará a las 20:00 horas y terminará alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Pero, esas no han sido las únicas novedades que se han comunicado durante las últimas horas. Ibai Llanos ha puesto una oferta de empleo en Infojobs para que una persona acuda al evento de manera VIP y cobrando 1.000 euros. Y es que, además, incluye viaje de ida y vuelta desde cualquier parte de España, alojamiento cubierto, acceso al pesaje previo al evento y otras experiencias exclusivas.

¿Qué hay que hacer para participar en la experiencia de ‘La Velada del Año 5’?

Tal y como el propio Ibai Llanos ha comunicado, para poder participar en esta oferta de empleo habrá que cumplir una serie de requisitos. Pero, no hay nada fuera de lo inusual. Además, pueden participar desde cualquier lugar del mundo y sin ningún tipo de coste.

Requisitos a cumplir:

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria.

Experiencia laboral: No requerida.

Disponibilidad para asistir de manera presencial a La Velada del Año V, la cual tendrá lugar en Sevilla el 26 de julio.

Inscribirse en la oferta a través de InfoJobs.

Cabe señalar que, de momento, hay más de 150.000 personas inscritas en esta oferta de empleo. Una elevada cifra que demuestra la gran viralidad que está teniendo esta propuesta. Asimismo, es importante señalar que, una vez inscrito, habrá que responder un cuestionario realizado por la empresa organizadora del evento.

Pero, que no cunda el pánico. El cuestionario pregunta el motivo por el que el candidato cree que debe ser el ganador de este pase VIP. Una vez respondida esta cuestión, tan solo habrá que esperar a descubrir si se es elegido como ganador o no. Sin lugar a duda, una experiencia única que no está dejando indiferente a nadie.