Ion Aramendi para los pies a la madre de José Antonio Avilés al amenazar con abandonar

GH VIP 8 continúa su travesía por la parrilla televisiva española y el pasado domingo 5 de noviembre los espectadores tuvieron la oportunidad de disfrutar de la emisión de un nuevo debate. Capitaneado por Ion Aramendi, el público fue testigo de un tenso momento con una de las defensoras de la noche.

La llegada de José Antonio Avilés al reality no ha sentado nada bien a los participantes que ya se encontraban en la casa de Guadalix de la Sierra, eso es un hecho. El cordobés se encuentra nominado y cada vez son más las personas que consideran que podría superar el porcentaje de expulsión más alto de la historia del concurso, el cual ostenta Nagore Robles con un 95%.

Carmen: «Si no me preguntáis más sobre el concurso de Avilés, me voy a retirar. Porque afuera hay un malestar que va incrementando, cosa que dentro de la casa no lo hay» #GHVIPDBT8 #GHVIP5N pic.twitter.com/Kpajx7dfwD — Gran Hermano (@ghoficial) November 5, 2023

La última polémica relacionada con el colaborador televisivo tuvo lugar tras unas declaraciones de Marta Castro. «Yo no me he dejado influenciar por nadie, mucho menos por Avilés. Es cierto que la unión con él me vino fatal y quizá por eso estoy hoy aquí», comenzó señalando. «Sacó lo peor de mí. No será mi amigo fuera», sentenciaba.

Estas palabras provocaron que la madre de Avilés, Carmen, como defensora de su hijo, interviniera a través de videollamada debido a que no podía estar presente esa noche en el plató de Telecinco. «Si no me preguntáis más sobre el concurso de Avilés, me voy a retirar. Porque afuera hay un malestar que va incrementando, cosa que dentro de la casa no lo hay», dejó caer.

Frigenti, a Carmen: «Me parece fatal que nos llames a los colaboradores poco objetivos. El que se está ganando esta fama es tu hijo, que está haciendo un mal concurso» #GHVIPDBT8 #GHVIP5N pic.twitter.com/sJofInGXej — Gran Hermano (@ghoficial) November 5, 2023

«Sigo viendo que el criterio que hay de Avilés es peor el de fuera que el de dentro y no hay nada que explicar sobre él. Hay un malestar engendrado fuera, cosa que en el interior no hay», añadía. Una pequeña amenaza que Ion Aramendi no dejó pasar. «Los que analizamos somos los que estamos fuera, no dentro», le dejó claro el presentador.

El comunicador no estaba dispuesto a dejarse someter por ningún de presión, por lo que se mostró muy contundente con la madre de José Antonio Avilés. «Perdemos la opinión tuya como madre y defensora», manifestaba. Ante ello, Carmen ha querido matizar sus declaraciones. «No tengo que defender a mi hijo, estoy para representarlo. Defender me parece una palabra muy fuerte», señaló a modo de conclusión.