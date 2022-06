‘Inocentes’, avance del capítulo de hoy: Gülben, preocupada por Han y Safiye

Inocentes se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo no solamente los lunes y martes en Antena 3, sino también en ATRESplayer Premium.

El pasado martes 7 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Inocentes. Así pues, vimos cómo Esat no ha dudado un solo segundo en llevar a Gülben al hospital. Tras lo que le ha hecho saber el médico, el joven decide que su mujer permanezca en el apartamento para que pueda recuperarse lo antes posible.

Ella, por su parte, solamente quiere estar al lado de Safiye, su hermana. Memduh tiene un problema de lo más contundente que se ve en la obligación de ocultar a Ege. Hay que destacar que cuenta con el apoyo de Esra, pero también de Naci. Éste, por su parte, se enfrenta a Safiye tras lo sucedido en los últimos días.

☺ Los Derenoglu lucharán por alcanzar su felicidad. 📺 Últimos capítulos de #Inocentes. 🗓 Esta noche a las 22:45h en Antena 3. https://t.co/cv6erzAfAL pic.twitter.com/l5GlR4I5AE — antena 3 (@antena3com) June 13, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos partícipes de cómo Ceylan tendrá que ser hospitalizada tras haber sufrido un gravísimo accidente. Han tendrá que esperar, con ansias, las noticias del médico.

Todo ello mientras se sentirá culpable de lo sucedido. Por si fuera poco, veremos cómo el accidente traerá graves consecuencias para ellos, pero también para el resto. Gülben, como no podía ser de otra manera, estará cada vez más preocupada no solamente por Han sino también por Safiye. No te pierdas la nueva entrega de Inocentes esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.