‘Inocentes’, avance del capítulo de hoy: Gülben quiere estar cerca de Safiye

No es ningún secreto que ‘Inocentes’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo de esta espectacular historia.

El pasado lunes 5 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. De esta manera tan concreta vemos cómo Naci se pone muy feliz al ver que Safiye se va encontrando mejor. Eso sí, nada más lejos de la realidad. Y es que la joven sigue creyendo que no va a conseguir recuperarse nunca más.

Además, Safiye termina viéndose las caras con alguien que ni tan siquiera imaginaba. Todo ello mientras Ceylan se muestra preocupada por Han tras haber mantenido una conversación telefónica con Naci. Por si fuera poco, Gülben y Esat han descubierto que el bebé que están esperando ¡es una niña!

¡Uno de los momentos más esperados para Gülben y Esat por fin ha llegado!👶❤#Inocentes6Jun

https://t.co/xiv1kAQNHh — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 6, 2022

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera, veremos cómo Esat llevará a Gülben al hospital. Tras lo que le ha dicho el médico, decidirá sacar a su mujer del apartamento. La joven, por su parte, querrá estar más cerca de Safiye.

Por si fuera poco, veremos cómo Memduh tendrá un problema de importante que decide ocultar a Ege. Además, contará con el incondicional apoyo de Esra y Naci para subsanarlo. Los dos comenzarán a encontrarse con Memduh con cierta frecuencia, algo que generará grandes problemas.

En estos momentos, Naci no tendrá más remedio que pararse frente a Safiye para enfrentarse a ella. Ceylan, por su parte, frustrará las maniobras de escape de Han. Finalmente, conseguirá su objetivo: llevarlo a terapia. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’ esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.