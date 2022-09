La segunda temporada de Idol Kids llegó a su fin este miércoles. Telecinco emitió en prime time la gran final del concurso de jóvenes talentos. Una noche llena de emoción, donde solo uno de ellos podía coronarse como el ganador o ganadora de la edición.

Después de sus actuaciones, los 12 finalistas regresaron al escenario, para conocer el nombre del ganador de la segunda edición de Idol Kids. Todos ellos demostraron un indudable talento sobre el escenario, dejando a los miembros del jurado sin palabras, sin embargo, solo uno de ellos se podía convertir en el ganador.

Antes de conocer el nombre del ganador de la segunda edición, Sandra Barneda quiso dedicar unas emotivas palabras a los concursantes «Ha sido un auténtico privilegio compartir con vosotros todos los momentos que nos habéis regalado». «El programa sois vosotros», añadía Jesús Vázquez.

Tras unos instantes de mucha intriga y tensión acumulada, Jesús Vázquez anunció el nombre de la ganadora de la nueva edición: «El público de Idol Kids ha decidido que el ganador de esta segunda temporada sea… ¡Carla Zaldívar!», exclamó el presentador.

Carla se coronó como la ganadora después de interpretar Feeling good en la gran final. Una actuación con la que dejó a los miembros del jurado sin palabras: «Eres impresionante. Me pareces una de las mejores voces que hemos escuchado en este programa. Mereces ganar, sin ninguna duda», valoró Ángeles de Camela.

«Si yo la valoro, estoy siendo deshonesto conmigo mismo. Yo no puedo valorar a una persona que me está dando 100 vueltas», le dijo Omar Montes. «Estoy tan orgullosa de ti, no te lo puedes imaginar. Te lo mereces tanto. Yo vi el ticket dorado, lo vi. Eres una fuera de serie», dijo Ana Mena muy emocionada tras conocer que el público había decidido alzarla como ganadora de la segunda edición.