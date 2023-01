Ibai Llanos muestra su notable cambio físico tras perder 7 kilos

Ibai Llanos continúa cumpliendo su propósito de año nuevo. El famoso streamer se propuso cuidar su alimentación y entrenar a diario, introduciéndose poco a poco en el mundo del fitness por su salud, algo que había intentado en anteriores ocasiones. No obstante, esta vez es diferente.

Hace tan solo hace unos meses, Ibai lanzó un comunicado en el que señalaba que se disponía a comenzar “el mayor reto de su vida”, y tal y como él mismo ha mostrado, ese esfuerzo está empezando a dar sus frutos. El famoso streamer reconoció en varias ocasiones su problema de sobrepeso, motivo principal por el que ha dado un cambio radical en su vida.

De esta forma, para cumplir con este reto Ibai instaló su gimnasio propio en su casa de Barcelona, donde ha comenzado a entrenar a diario junto a Valentín Colominas, su entrenador personal y mano derecha en esta nueva aventura.

Segundo vídeo del cambio físico. Llevo un mes sin fallar un día a entrenar, cuidando más mi alimentación y durmiendo con la mascarilla para no hacer apneas del sueño. He cambiado totalmente mi vida. Mucho ánimo a los que buscáis un cambio. Se puede. https://t.co/z3vpAkDYAd — Ibai (@IbaiLlanos) January 24, 2023

A través de su canal de YouTube, Ibai ha expresado que: «ha habido un cambio de mentalidad. Hay algo en mi que ha hecho click y tenga que hacer lo que tenga que hacer, que he tenido de hecho algún día muy complicado a nivel de estrés, siempre bajo al gimnasio, algunos días hasta por la noche», expresó.

No obstante, asegura que: «si en algún momento fallase y no viniese, tampoco quiero flagelarme y matarme a mí mismo. Noto que me ayuda a estar mejor en mi día a día», explica el propio Ibai Llanos a sus seguidores en el último vídeo publicado en su canal de YouTube.

En el mismo vídeo, Ibai asegura que ya ha comenzado a notar los resultados, pues ha conseguido bajar más de siete kilos, algo que ha compartido muy orgulloso y como motivación para las personas que se encuentren en una situación parecida a la suya.