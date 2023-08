Ibai Llanos, destrozado ante la muerte de uno de los pilares de su vida

Ibai Llanos se ha convertido en uno de los creadores de contenido con más éxito en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones, se ha convertido en un referente para toda una generación, demostrando que con esfuerzo, constancia y humildad se pueden hacer realidad muchos sueños.

En las últimas horas, Ibai Llanos ha sido protagonista de la actualidad y no precisamente por cuestiones laborales. Sino por algo personal. Y es que el streamer vasco, a través de su canal de Twitch, ha confesado que ha tenido que decir adiós para siempre a uno de los pilares fundamentales de su vida.

Estamos hablando, cómo no, de Kena, su inseparable y fiel compañera. Como era de esperar, esta noticia ha dejado completamente sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores. Al fin y al cabo, todos ellos han sido testigos, desde hace años, del importante vínculo que unía a Ibai Llanos con su perrita.

“Nos hemos tenido que despedir de Kena estos últimos días. La tuvimos que llevar a dormir. Esto es algo que pasó hace cuatro días, aproximadamente”, comenzó diciendo a sus seguidores en el directo de Twitch. “Yo tampoco quiero compartir toda mi vida privada al momento y siempre busco mi momento, pero fue complicado”, reconoció.

“Además, me vino en un momento donde ya veis todo lo que se había generado en redes sociales por cosas que la gente evidentemente no tiene culpa y no sabe obviamente nada de lo que pasa”, aseguró Ibai Llanos. “Básicamente, para que lo entendáis, Kena tenía prácticamente 18 años y es muy mayor, ha fallecido y ha muerto porque es mayor”, añadió.

“De hecho, me ha dicho el veterinario que es como si un humano tuviese 100 años”, aseguró el streamer. Lo cierto es que se trata de una noticia realmente dolorosa, precisamente por ese vínculo que tenía Kena con Ibai Llanos. Tanto es así que esta adorable perrita aparecía en un gran número de directos en Twitch. Sin duda, una triste pérdida.