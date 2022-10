Ibai Llanos cuenta las anécdotas más surrealistas de su viaje a Nueva York

El streamer más famoso de España, Ibai Llanos, ha viajado a Nueva York junto con algunos miembros de su equipo para ver los mundiales de League of Legends. También está comentando algunos partidos y gestionando posibles movimientos de jugadores. Mientras tanto, el vasco va compartiendo a través de sus redes su experiencia con la ciudad.

De momento, ya ha vivido varias experiencias desagradables. “Aquí nada tiene sentido”, contaba en stream. Nada más salir del hotel ya ha observado el caos del tráfico neoyorkino: “Todo el mundo pita, la gente conduce mal, pero está aceptado, los peatones cruzan en rojo”, explicaba asombrado.

En esta ciudad vas andando por la calle y en menos de un minuto te pueden ofrecer marihuana, ir a un musical del Rey León, unos perritos calientes o unos tickets para ver el mundial de LoL. Quiero volver a mi casa. — Ibai (@IbaiLlanos) October 8, 2022

Eso, aunque no sea común en España, es verdad que en otras ciudades sí que ocurre. Aunque esto no es lo más sorprendente de todo. “El tema es que yo ayer vi una de las escenas más raras que he visto en toda mi vida”, ha confesado: “Dos chicas completamente desnudas con las tetas pintadas paseando por Nueva York y saludando a la gente, yo no entendía nada”.

Los mundiales se están celebrando en el Madison Square Garden al que Ibai ha acudido en varias ocasiones estos días. Asegura que el primer día sufrió discriminación por la ropa que llevaba: “¿Tan malas pintas tengo? Vinieron cinco de seguridad a preguntarme qué estaba haciendo”. Al ser uno de los dueños de los equipos no tenía que pagar entrada, pero al principio no le creían. “La triste realidad es que según las pintas que lleves te tratan de una forma u otra y el físico también influye. Si hubiera ido de traje me hubieran tratado de otra manera, pero como voy con sudadera soy un macarra”, se lamentaba el streamer.

A pesar de asegurar querer irse a su casa, lo cierto es que todavía le quedan algunos días más de estancia en la gran ciudad. Habrá que ver que más personajes variopintos se asoman a los directos diarios en Twitch de Ibai Llanos.