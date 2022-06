‘El Hormiguero’: Sebastián Yatra cuenta cómo vivió el bofetón de Will Smith en los Oscar

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3. Después de comenzar la semana con la visita del grupo activista Pussy Riot, el programa presentado por Pablo Motos recibió en el plató a Sebastián Yatra, uno de los artistas del momento a nivel internacional.

Muy emocionado de pisar de nuevo el plató de El Hormiguero y de estar otra vez en España, un país en el que se siente como en casa, Sebastián Yatra derrochó simpatía y naturalidad durante toda la entrevista.

Nada más llegar, Pablo Motos le preguntó por TV, su nuevo single estrenado en el pasado viernes. Una canción en la que los protagonistas del videoclip son dos perros que viven una bonita historia de amor. «Ellos cobran más que los actores humanos», desvelaba el artista entre risas.

El artista colombiano confesó ser un amante de los perros: «Me gustan mucho los perros, en Medellín tengo seis pero mi favorito es uno que se llama Rancherito, no sabemos cuantos años tiene porque le recogimos en la calle hace 12 años. Mi madre ya está harta de que le lleve más perros, porque viven en su finca, pero siempre que llego hay uno nuevo».

Durante su visita a ‘El Hormiguero’, Sebastián Yatra también habló del Dharma Tour, la gira con la que ya se ha recorrido gran parte de Estados Unidos y Latinoamérica, y con la que se estará recorriendo nuestro país durante todo el verano. Una gira mundial de un total de 80 conciertos, que no estante no es la gira más larga del artista, pues en 2017 superó los 200.

«En 2017 hice 221 conciertos, pero se subía un 25% de mí en la tarima. Ahora intento dedicarme más tiempo y viajo con mi entrenador para mantenerme sano: hago yoga, medito… Necesito apoyar mi cabeza y mi cuerpo para dar todo en los conciertos. En esta gira tengo espacios para descansar. Es pasión y dedicación por lo que hago», confesaba.

Además, Sebastián Yatra confesó que ahora le dedica más tiempo a acudir a terapia. «Acudo a terapia para gestionar lo que me pasa. Me quedaba dándole vueltas a la misma situación, sin salir de ahí. Ahora hay cosas que no hablo con nadie, solo con él una vez a la semana», explicó.

Hace unos meses que @SebastianYatra acude a un psicólogo para aprender a gestionar mejor todo lo que está viviendo #YatraEH pic.twitter.com/waVodiY3Ab — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 14, 2022

Durante la entrevista, Sebastián Yatra también habló de su experiencia en los Oscar de este año, cuando interpretó Dos Oruguitas, de la película Encanto. «Cuando terminé de cantar lloré muchísimo, es el momento más emotivo de mi vida profesional, porque sentí que representaba a todas las personas que hablaban español y a mi país, Colombia», explicó el artista.

Sebastián Yatra también vivió en directo el momento en el que Will Smith pegó un tortazo a Chris Rock y no dudó en contar la anécdota con mucho humor: «Estaba sentado al lado de Beyoncé y vivimos lo de la cachetada, que fue algo impresionante porque vi la cachetada, vi la reacción de Beyoncé y me vi a mí ahí sentado y dije tengo que ir a contar esto a El Hormiguero».