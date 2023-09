‘El Hormiguero’: ¿Qué canción suena al inicio de cada programa de la Temporada 18?

El Hormiguero arrancó este lunes una nueva temporada. El programa presentado por Pablo Motos, regresó a la pequeña pantalla tras las vacaciones de verano, con muchas ganas de compartir con los espectadores las novedades de la temporada 18.

El programa estrenó su nueva temporada con una madrina de excepción: Isabel Pantoja. Además, como cada temporada, Pablo Motos y varios de los miembros de su equipo compartieron con los espectadores la nueva canción y la coreografía con la que cada noche darán inicio a El Hormiguero.

Esta temporada, la canción elegida por Pablo Motos y su equipo ha sido (It Goes Like) Nanana, de la DJ y productora surcoreana Peggy Gou. Una canción que desde su lanzamiento ha sido número uno en países como Australia, Bélgica, Grecia, Letonia, Países Bajos o Reino Unido.

Apenas unas horas antes del estreno de la temporada 18 de El Hormiguero, el propio Pablo Motos publicó en su cuenta de Instagram un vídeo de los ensayos de la coreografía, en el que se puede ver al presentador y a diferentes miembros de su equipo realizando el baile.

Acompañado por compañeros como Jorge Ventosa, Marron o Juan del Val, Pablo Motos mostraba la nueva coreografía, todavía con algún desajuste entre ellos, debido a que comenzaron a ensayar hace muy poco. No obstante, al inicio del programa de este lunes mejoraron la coreografía.

Consolidado como uno de los formatos televisivos más exitosos de nuestro país, El Hormiguero regresó este lunes a Antena 3 poniendo fin al periodo vacacional de julio y agosto. Un regreso por todo lo alto, tras el cual el programa anotó un 18% con más de 2,9 millones de espectadores pegados a la pantalla, siendo lo más visto del día.