‘El Hormiguero’: Pilar Rubio podría abandonar el programa por una oferta millonaria

Pilar Rubio, ¿podría abandonar 'El Hormiguero'?

Pilar Rubio ha sufrido varios fracasos estrepitosos en su carrera en la televisión: la vuelta de ‘Operación Triunfo’ de su mano no fue bien recibida; el programa ‘¡Más que Baile!’ no logró superar al clásico ‘¡Mira quién baila!’, de La 1, y la serie ‘Piratas’ no logró buenos datos de audiencia. Sin embargo, Pilar Rubio fue fichada posteriormente como colaboradora en ‘El Hormiguero’, y resulta que cada vez que ella sale en el espacio televisivo… los datos de audiencia se disparan. Pilar Rubio tiene mucho que agradecer al programa que la sacó de la exclusión a la que las cadenas de TV le estaban condenando tras sus fracasos.

Pues bien, la colaboradora se plantea ahora abandonar el programa. La prometida de Sergio Ramos estuvo con su pareja en el programa, y ambos fueron entrevistados por Pablo Motos. Entre los datos que salieron a la luz, destaca la fecha de su boda: será el 15 de junio, y se sabe también que será en Sevilla. Pero lo que más llama la atención es la información que se ha revelado sobre el futbolista, que haría tambalear el futuro de Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’: Sergio Ramos podría irse del Madrid.

Grandes equipos europeos le han hecho ya ofertas: PSG, Manchester United y Juventus, donde juega Cristiano Ronaldo, su antiguo compañero de equipo. ¿Seguirá Sergio Ramos su misma pista? Sus directores deportivos y entrenadores han comenzado a hablar con su representante, que es su hermano. También la liga China está dispuesta a hacerle una oferta millonaria, pero Sergio Ramos y Pilar Rubio están más interesados por otra de las numerosas ofertas que les han hecho: la liga MLS, de Estados Unidos, les ha llamado a la puerta. A ambos les interesa más vivir el sueño americano en Estados Unidos.

El equipo que más fuerte está pujando por Sergio Ramos es el Inter Miami MLS, propiedad de David Beckham, que casualmente es un gran amigo de la pareja española. Entonces, Sergio, Pilar y sus hijos se mudarían para vivir en Miami, abandonando así Pilar Rubio el programa que un día le salvó del ostracismo: ‘El Hormiguero’. ¿Cómo se lo tomará Pablo Motos?