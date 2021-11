‘El Hormiguero’ arrancó la semana con una visita muy esperada. Pedro Almodóvar acudió al programa de Antena 3 para hablar del éxito que está teniendo su última película ‘Madres paralelas’, que llegó a los cines el pasado mes de octubre.

El oscarizado director charló con Pablo Motos sobre el éxito arrollador que está teniendo la película en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. «Se pudo ver en siete salas del Lincoln Center de Nueva York porque en esa ciudad me quieren especialmente. De algún modo piensan que soy un neoyorquino más».

Sobre la película, explicó que «busco que se pongan en el lugar del personaje de Penélope Cruz, es un dilema moral durísimo. Es una situación insólita que hace que la película sea como de suspense».

Tras la entrevista, Pedro Almodóvar se enfrentó a la sección de Trancas y Barrancas, en la que las hormigas le hicieron varias preguntas sobre su brillante carrera en la industria del cine. Algunas de ellas, bastante comprometidas, a las que el director respondió con total naturalidad.

«¿Prefieres la fiesta de los Oscar o la de los Goya?» , le preguntaron las hormigas. “Si te digo la verdad, he ido más a la de los Oscar que a la de los Goya. En la de España estamos mucho tiempo esperando, me pongo más nervioso porque tengo más nominaciones y porque en los premios estadounidenses me hace mucha ilusión ver a las celebrity».

Almodóvar reveló algunas anécdotas hasta ahora inéditas de los Oscar. Como su beso con Uma Thurman: «Después de la fiesta están un poco bebidas y recuerdo haberme morreado, espero que a ella no le importe, con gente como Uma Thurman y alguna más».

Así como también explicó que «en los Goya siento más la presión de la cámara, lo paso muy mal por ejemplo cuando tengo muchas nominaciones y tienes la cámara pegada a ti, ya no sabes qué cara poner cuando se los van dando a otros».