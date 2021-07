La semana en ‘El Hormiguero’ comenzó con una invitada muy especial. La actriz María Hervás visitó el programa para presentar su nueva película ‘El cover’, la primera del director de Secun de la Rosa, que el próximo 23 de julio llegará a todas las salas de cines.

‘El cover’ es una comedia musical ambientada en Benidorm, que gira en torno a dos jóvenes que persiguen sus sueños en el mundo de la música, mientras que por otra parte, se van enamorando. Un homenaje a todas aquellas personas que persiguen sus sueños y su propósito de ser feliz, hecho película.

En palabras de la joven: «Yo nací con la vocación de ser actriz. Hay mucha gente que vivimos nuestra profesión de esa manera. No es que no sepamos hacer otra cosa, por supuesto que podemos hacer otra cosa, pero cuando estás actuando es cuando te sientes más realizado. Y la película es un homenaje a todas esas personas que pese a que no hayan tenido la oportunidad de tener un trabajo estable como artistas pero siguen insistiendo en ser felices».

“Es una película súper mágica” – María Hervás nos presenta “El Cover” que se estrena el 23 de julio #HervásEH pic.twitter.com/CfGuJNw7m7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 5, 2021

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, María Hervás explicó que se siente muy identificada con esos artistas de guerrilla: “Yo llevo desde que salí de la Escuela de Arte Dramático haciéndome todas las salas de Madrid con mi maleta, maquillándome yo, colocando la escenografía yo, cargando yo… He hecho mucho de eso y me ha curtido mucho”.

Pablo Motos preguntó a la actriz por su otra pasión, los tatuajes. De hecho, se hizo a ella misma un tatuaje y no dudó en enseñárselo al presentador con una condición: «Te lo enseño si te comprometes a dejarme hacerte un mini tatuaje la próxima vez que venga».

«Vale, te digo que sí siempre y cuando tú me dejes cortarte un poquito el pelo», le dijo Pablo Motos. «Por supuesto, me encanta», afirmó la actriz antes de revelar algunas anécdotas de tatuajes que ha hecho a su pareja y amigos.