‘El Hormiguero’ recibe a un invitado nunca vistó en el plató

Tras la visita de Fernando Tejero, El Hormiguero sigue cambiando de invitados y esta noche recibe a uno de los líderes de la música urbana desde hace años. Será su primera vez en el plató de Pablo Motos para hablar de su nuevo disco y de su gira por España.

Myke Towers es un ídolo de millones de personas en todo el planeta gracias a canciones como La la y La falda. Tras publicar su último disco en 2023, el puertorriqueño prepara una gira por nuestro país durante la primavera y el verano de 2024.

21 de Mayo de 2024: WiZink Center, de Madrid

23 de Junio de 2024: Recinto Ferial La Fica, de Murcia

28 de Junio de 2024: Ciudad de las Artes y las Ciencias, de Valencia

3 de Julio de 2024: Auditorio de Marbella – La Cantera de Nagüeles

Pero el cantante no será el único invitado de El Hormiguero de esta semana, ya que se cerrará con la visita de un ex político de alto nivel de nuestro país como es Felipe González. El que fuera líder de PSOE llega al programa de Antena 3 en un momento político muy especial después de la crisis que se ha abierto con Argentina tras la polémica visita de Milei a nuestro país.

Además, podrá hacer un análisis de lo que puede ocurrir en Cataluña tras las elecciones autonómicas y las próximas europeas del mes de junio. Su visita terminará minutos antes de que el programa realice su habitual tertulia de actualidad.

El Hormiguero anuncia el regreso de Will Smith

La próxima semana vuelve a El Hormiguero, ¡Will Smith! #NathyPelusoEH pic.twitter.com/VBG5jQdLdQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 20, 2024

Pablo Motos no ha podido guardarse la noticia y no ha tardado en contar que el actor volverá al programa después de mucho tiempo. «No, no lo digas. Nos han pedido que no lo digamos todavía pero eres un ansias…», le intentaba cortar su socio, Jorge Salvador, pero no pudo evitarlo.

«Se van a enfadar un poco pero es que es muy importante esto porque la próxima semana vuelve a El Hormiguero, Él, el mejor: Will Smith», anunciaba completamente emocionando por recibir al actor que provocó la expansión internacional del programa.

Esta visita es muy especial, ya que es la primera que hace después de propina una bofetada a Chris Rock en plena gala de los Oscar 2022 después de que el cómico se bromease sobre su mujer y su matrimonio. Pese a la amistad que les une, llegaron a ser socios para intentar llevar El Hormiguero a Estados Unidos, Motos no quiso justificar la acción del actor.

Las palabras de Pablo Motos sobre aquella agresión

«Da mal rollo tremando y además es un tema muy delicado. Entiendo que soy amigo de Will Smith y de entrada cualquier cosa que diga puede ser sospechosa… Si tú ves el chiste, no es para tanto, pero desconocemos los detalles», dijo en el año 2022.

«Y aunque quede claro que la violencia siempre es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y que seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos también otra parte. Chris Rock también tiene que saber que cuando tú usas la libertad de expresión en público, tienes que asumir que vas a pagar un precio», remató entonces.