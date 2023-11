‘El Hormiguero’ entrevista al invitado que más titulares dejará esta semana

Tras la visita de Santiago Segura, Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla, El Hormiguero cambia por completo de personajes para recibir a uno de los personajes más polémicos. Esta noche su invitado promete dejar decenas de titulares en su entrevista con Pablo Motos.

Arturo Pérez-Reverte regresa al programa gracias a su nueva novela, titulada El problema final. La historia comienza cuando nueve personas personas quedan atrapadas en un hotel cerca de Corfú por culpa de un temporada que no estaba previsto. Pero ese no será su único problema, ya que allí la muerte de una turista les hará estar dentro de un misterio alrededor de su muerte.

En su última visita, en octubre del año 2022, confesó su participación en el atraco a un banco, aunque no fue ni mucho menos el cerebro de la operación y no empuñó armas: «Fue el 4 de abril de 1977, con 25 años, en Eritrea. Estaba con los militares».Pero los detalles fueron los que sorprendieron a al presentador: «Entré con ellos en el banco, mataron a todo el mundo y nos llevamos el dinero».

Antes de una gran carrera como escritor -es el autor español que ha sido traducido a más idiomas gracias a sus obras- fue reportero de guerra. Aunque los más jóvenes no lo recuerden, su cara forma parte de la historia de TVE como enviado especial a conflictos en todo el planeta.

Otra de sus anécdotas que dejaron sin palabras al público fue cuando en Sudán casi muere en Sudám, pero no a manos de los soldados. «Cuando llegué a la frontera se pensaban que era un mercenario y me metieron en la cárcel. Estuve una noche y tenía disentería. Pensaba que me iba a quedar ahí», confesó.

¿Que siente Arturo Pérez-Reverte cuando tiene la muerte tan cerca?

💬 @perezreverte: «El mundo es un lugar peligroso en el que cuanto más precavido y formado estás para hacer frente a lo peligroso, tendrás más posibilidades tienes de sobrevivir» #ReverteEH pic.twitter.com/tBShvu6VOR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 18, 2022

El escrito se abrió por completo en aquella charla, tanto que explicó con detalles los pensamientos que tuvo en uno de los momentos que tuvo claro que moriría. «En ese momento solo piensas que es una pena terminar así, con un tío que no sé ni cómo se llama. El miedo lo tienes antes o después, pero en el momento solo sientes pena», aseguró.