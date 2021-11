‘El Hormiguero’ regresó una noche más a Antena 3 con un invitado muy especial. El actor Freddie Highmore acudió de nuevo al programa para presentar ‘Way Down’, la nueva película de Jaume Balagueró que llegará a los cines este mismo viernes 12 de noviembre.

El actor británico es famoso desde que era un niño. Siempre supo que la actuación era su vocación y dio el salto a la gran pantalla con la película ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, en la que interpretó el papel protagonista, trabajando mano a mano con Johnny Depp.

Por otra parte, gracias a su papel en la serie ‘The Good Doctor’, se ha metido a la crítica internacional en el bolsillo. Y todo por realizar una majestuosa interpretación del protagonista, que padece autismo y el llamado síndrome del savant.

Teníamos la traducción preparada pero @freddiehighmore se defiende en español sin problemas #HighmoreEH pic.twitter.com/1vUfBSyzK1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2021

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, Freddie Highmore habló sobre su papel en ‘Way Down’. En esta película interpreta a un brillante ingeniero que debe averiguar cómo entrar al Banco de España para llevar a cabo un gran robo durante el Mundial de Sudáfrica en el año 2010.

Pero sin duda, lo que más llamó la atención de la entrevista del actor fue su perfecto español. Un hecho que sorprendió al propio Pablo Motos, que no dudó en hacérselo saber: «Tenemos traducción preparada, pero resulta que hablas español muy bien».

“Mejor que practique, que hace tiempo que no estoy en España, como dos años, y seguro que voy a cometer muchísimos errores, pero mejor practicar», respondió el actor, que aprendió español cuando cursó tercero de carrera en Madrid. «Me gusta todo de Madrid. La cultura, la comida, la música, la literatura, el cine… Todo. Me siento un poco madrileño», explicó.