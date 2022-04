Una noche más, ‘El Hormiguero’ regresó a Antena 3. Tras la visita de Quim Gutiérrez y Carmen Machi, el programa cerró la semana con la visita de una de las mayores promesas del tenis español, Carlos Alcaraz, conocido como el posible sucesor de Rafa Nadal como estrella del tenis mundial en los próximos años.

Muy emocionado de pisar por primera vez el plató de ‘El Hormiguero’, el murciano, acudió al programa para hablar sobre su espectacular carrera en la pista, así como para dar a conocer su lado más personal y quizás más desconocido.

Con tan solo 18 años, Carlos Alcaraz ocupa el puesto 11 del ranking de la ATP tras ganar el Master de Miami, el Open de Río de Janeiro y el Open de Umag. Una posición que ha hecho que todas las miradas se centren en él, y en su prometedora carrera como tenista.

A pesar de haberse colado en el top 10 de los mejores tenistas del mundo con solo 18 años, el tenista sigue manteniendo los pies en el suelo y durante su primera visita a ‘El Hormiguero’ demostró su humildad y una gran madurez para su edad. «A todo el mundo le digo que no me considero famoso. La verdad es que para mí es un placer que la gente me reconozca», expresó.

Durante la entrevista, el tenista comentó que no cree que se haya perdido muchas cosas de la adolescencia por el tenis. «No me he perdido nada. Salir de fiesta sí porque no he podido salir tanto, pero por todo lo demás no me he perdido nada. Cuando voy a mi pueblo me olvido de que soy jugador de tenis y soy uno más».

Además, asegura que aún tiene que pedir permiso a sus padres a la hora de gastar el dinero que gana como tenista. «Mis padres me llevan el tema del dinero. Si es comprarme algo de golf, que me encanta, no. Sin embargo, lo de comprarme un coche bueno, todavía estoy luchándolo», explicó entre risas.

Carlos Alcaraz también se sinceró sobre las comparaciones con Rafa Nadal. «Poco a poco me lo voy tomando más normal y lo llevo cada vez mejor. Si te comparan con Rafa es porque estoy haciendo las cosas bien», expresa el joven tenista.

A pesar de que para él es un honor que le comparen con uno de los mejores de la historia, también tiene su parte negativa, debido a la presión que eso le genera: «también es verdad que eso te pone piedras en la mochila. Lo que intento es tirar fuera todas esas piedras que me ponen», explicó.