‘El Hormiguero’ comenzó la semana con dos invitados muy especiales. Los actores de Hollywood: Ben Stiller y Adam Scott, se convirtieron en los protagonistas del programa de este lunes, a pesar de no poder estar presentes en el plató y conceder la entrevista por videollamada.

Los actores presentaron su último proyecto, ‘Separación’, una ficción para Apple TV, que cuenta la historia de varios empleados de una empresa que se someten a un experimento para dividir sus recuerdos. Un proyecto en el que en esta ocasión, Ben Stiller hace el papel de director.

“¿Lo harías en la vida real? A lo mejor hay recuerdos que no querrías tener…”, le preguntaba Pablo Motos en relación a la trama de la serie. “En este momento de mi vida tengo unos recuerdos tan valiosos porque me acuerdo de tan pocas cosas que todo lo que recuerdo está bien», decía Stiller en tono de broma.

¿Eliminarías todos los recuerdos de tu vida fuera del trabajo cuando estás en el trabajo y al revés? @RedHourBen responde #BenAdamEH pic.twitter.com/awarmpmpFM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 7, 2022

Pablo Motos aseguró haber visto la serie en primicia, y señaló que “tiene un efecto secundario porque cuando la apagas sigues dándole vueltas a las cosas”. Mientras que Ben Stiller respondía con una interesante reflexión sobre la vida.

“Para mí lo interesante es que es una metáfora de la vida. Todos estamos intentando vivir nuestras vidas pero nadie sabe por qué estamos aquí”, señaló la estrella de Hollywood.

.@RedHourBen enseña la reflexión más importante que hay detrás de la serie #BenAdamEH pic.twitter.com/choMQLENEK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 7, 2022

Durante la entrevista, los actores comentaron junto al presentador de ‘El Hormiguero’ la curiosa historia del guionista del proyecto, que antes de que le dieran esta oportunidad, era repartidor.

“Es un guionista profesional pero se tenía que ganar la vida con otro trabajo pero es un gran escritor. Ha sido maravilloso poder darle esta oportunidad”, dijo Ben Stiller.

Por otro lado, Stiller recordó una curiosa anécdota que vivió junto al tenista Rafa Nadal, del que se declara un gran fan. “Rafa me llamó hace casi 10 años para que hiciéramos una exhibición junto a Martín del Potro y no salió muy bien, no salí muy bien parado, pero he dado muchas clases desde entonces para prepararme para la próxima”, confesó entre risas.