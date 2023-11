‘El Hormiguero’: Belén Rueda confiesa que sufrió un ictus transitorio por este motivo

El Hormiguero ha terminado una gran semana, que comenzó con la cancelación de Laura Pausini, con la visita de Belén Rueda. Se trata de una de las actrices más importantes de nuestro país y que forma parte del club Platino del programa.

La intérprete está de estreno gracias a la película La Ermita, que acudió a promocionar al plató de Pablo Motos, y que se estrenará el próximo 17 de noviembre en cines. Aunque la noche comenzó con las habituales preguntas sobre la película, pronto el valenciano se salió del guion para hablar de un problema de salud de la Rueda.

«Estuviste durante años durmiendo tres o cuatro horas hasta que el cuerpo te dio un aviso», dijo ante la sorpresa de todos los espectadores. En ese momento la actriz ha confesado que tuvo un serio problema de salud: «Me dio un ictus transitorio. Pensé que era una lipotimia porque me dio un mareo y perdí el conocimiento un tiempo muy cortito».

Por suerte, en aquel complicado momento estuvo ayudada de forma rápida por su hermana: «Vive al lado, vino a casa, no me vio bien y llamó a una ambulancia». Además, ha desvelado que esa fue la clave para que ahora esté recuperada: «Le dijeron tres cosas que te pueden salvar la vida, si lo coges a tiempo puede que no sea tan grave».

Las instrucciones, aunque sencillas, fueron efectivas y consiguieron que se quedase en un gran susto: «Ella me decía que sonriera, que hinchara los mofletes y la última, que cerrara los ojos y me tocara la nariz con los dedos de la mano. Te pegas un buen susto y me dijeron que era estrés. Nunca decía que estaba cansada».

Durante un tiempo decidió «bajar un poquito el ritmo», especialmente después de que le descubriesen un aneurisma: «Me pusieron un stent y al mes estaba rodando una película con Calparsoro en la que corría todo el tiempo».

Hasta ahora era un capítulo completamente desconocido para el gran público y la invitada de El Hormiguero no ha hablado hasta ahora de este problema de salud: «Es la primera vez que me lo preguntan, lo digo porque hay confianza».

Aunque ya está completamente recuperada y ha vuelto a su actividad, Belén Rueda reconoce que durante un tiempo si que cualquier cosa le hacía alarmarse y pensar que podía sufrir otro ictus: «Un día de duele la cabeza… y durante un tiempo te piensas que es peor de lo que es».