El hijo de Arévalo estalla contra Malena Gracia: «Esa mujer nunca ha querido a mi padre»

Tras varias semanas de la muerte de Paco Arévalo el pasado 3 de enero, el hijo del actor que encontró su cuerpo ha comentado acerca del fallecimiento de su padre: «Ha sido súper repentino, muy rápido, cuatro días que parecía que tenía gripe y ha ido empeorando. Yo creo que sí, que ha sido un infarto». Así se lo contaba a los medios de comunicación a la salida del velatorio.

Las redes se inundaban de mensajes de condolencias y de despedidas para el humorista. Sorprendía el mensaje de Malena Gracia, que se despedía del que fue su ex pareja a través de Instagram publicando una foto acompañada por un texto: «Cariño te voy a echar de menos. Me dejaste un gran vacío. Hoy te lloramos todos los que te queríamos. A pesar de nuestras diferencias en esta ultima etapa, siempre te quise y te querré. Descansa en paz».

Varias semanas más tarde, el hijo del actor ha estallado contra Gracia en Fiesta, el programa presentado por Emma García: «Malena le ha hecho mucho daño a mi padre en vida, a esta señora ya se le avisó por parte de mi tía y de mi prima que allí no era bienvenida, unos días antes de morir mi padre estaba en Socialité poniéndole verde, ¿tú te crees que yo a los tres días la voy a recibir con serpentina en el tanatorio?».

Y no solo eso, confesaba que la actriz había supuesto algunos encontronazos entre padre e hijo: «Yo he discutido mucho con mi padre por esta señora porque nunca me la he creído, nunca he creído que esta mujer estuviese enamorada de mi padre». El hijo de Arévalo se sinceraba acerca de que no se fía de la actriz y que nunca ha confiado en ella.

