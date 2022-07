‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Kadir, trasladado al hospital para ser intervenido

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha conseguido ganarse el cariño de muchísimas personas en nuestro país. De hecho, en las pocas semanas que lleva en emisión, ha conseguido convertirse en una de las ficciones turcas que más está arrasando en nuestro país. ¡Es sencillamente espectacular!

El pasado martes 12 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo Sengül se ha convertido en una de las protagonistas. La mujer no duda en crear una nueva estrategia frente a Nebahat, para tratar de encubrir todo lo que ha sucedido.

Harika se muestra verdaderamente enfadada, tanto es así que ha comenzado a trazar un plan para engañar a Aybike. Y todo por pura venganza. Por si fuera poco, cuando Kadir cree que está alejado de los problemas, los hermanos terminan inmersos en una situación que ni tan siquiera esperaban ni imaginaban.

Kadir nos tiene el corazón en un puño. 🥺 ¿Conseguirá salvarse? #Hermanos https://t.co/9sQ6XpIGUS — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 18, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos partícipes de cómo Kadir tendrá que ser trasladado al hospital para ser intervenido quirúrgicamente. Su vida correrá tanto peligro que no se sabe si logrará sobrevivir.

Harika, por su parte, tras haber visto a Akif y Suzan besándose, terminará acorralando a Suzan. Todo ello mientras Akif, por su lado, tratará de encubrir todo. Cuando Doruk y Asiye cantan juntos en el colegio, Harika no podrá evitar enfadarse mucho. Tanto es así que irá contra Asiye mientras que Ömer no podrá mantenerse al margen de lo ocurrido. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.