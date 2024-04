Helena Resano: última hora de su estado de salud tras quedar paralizada de medio cuerpo

A mediados de marzo la propia Helena Resano informaba de los problemas de salud que le habían apartado de su puesto en laSexta Noticias, informativo que presenta cada día, de lunes a viernes, en la cadena de Atresmedia. Semanas después sigue actualizando cómo es su estado de salud tras pasar por el hospital.

Fue el pasado 14 de marzo cuando se tuvieron las primeras noticias de este problema después de que desapareciese de forma repentina de la televisión. Desde el primer momento ha dado pocos detalles de lo ocurrido, dejando claro que los médicos se estaban esforzando en descubrir cuál era su problema.

Dos semanas después, la periodista ha dado más pistas de lo que está sufriendo con una explicación en su cuenta de Instagram. «Desde el primer día, mi fisio, Álvaro Guerrero, me recomendó que cada día, además de la piscina, los ejercicios de pierna y caminar, tocara un poco el piano», ha contado, por lo que se supone que se trata de un prole

«Y ahí he estado estos días. Con éste Valzer d’Inverno que me ha tenido entretenida», dice en un texto que acompaña a un vídeo en el que aparece tocando el piano frente a la atenta mirada de Owie, su perro, que no la deja sola un solo segundo. «Me sigue por la casa y, cada vez que toco el piano, se queda cerca», dice Resano.

¿Qué le ha pasado a Helena Resano?

Después de anunciar su ingreso, la presentadora de informativos ha dado algunos detalles más sobre su dolencia, explicando que la parte izquierda de su cuerpo se había dormido «de cintura para abajo», un enorme susto. «Vine al hospital pensando que me darían algo más potente para el pinzamiento, que la pierna despertaría, pero no salí», confesó.

Con el paso de las horas, lejos de mejorar las cosas iban peor, causando una enorme preocupación en la comunicadora: «Los discos lumbares no eran los que me estaban paralizando esa parte del cuerpo. La parálisis subía de hecho hacia arriba y empezaba a afectar la otra pierna».

Por lo que cuenta, todo está mejorando, aunque se trataba de consecuencia del estrés y de un ritmo de vida frenético. «Afortunadamente todo ha quedado en un susto que ha supuesto un aprendizaje y un recordatorio de que tengo que tomarme las cosas con más calma, que no tengo por qué llegar a todo», contaba.

Todo indica que queda bastante tiempo para volver a ver a Helena Resano frente a las cámaras, ya que primero deberá recuperarse por completo y seguro que se plantea muchas cosas tras este susto de salud. En estos momentos es Ana Cuesta la que se encarga de suplir su baja.

Su marido Aitor, su mayor apoyo en estos momentos

Junto a ella ha estado en todo momento Aitor Arístegui, su pareja, un periodista y comunicador que trabaja en su propia agencia de comunicación. Tras 27 años de amor, la pareja tiene dos hijos: Pablo, su hijo pequeño, que cumplió 16 años el pasado verano, y Emma, la hija mayor, que se mudó el pasado mes de febrero a Nueva York para comenzar a trabajar como médico en uno de los hospitales de la ciudad.